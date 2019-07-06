АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года. По его словам, за первое полугодие рынок сократился на 2,4% и «ситуация трудная».

«Несмотря на снижение рынка в целом, мы смогли немного компенсировать эту ситуацию за счет увеличения доли продаж, наша доля рынка увеличилась до 21%. И поскольку нам удалось компенсировать сокращение рынка за первое полугодие, я принял решение о выплате всем работникам АвтоВАЗа премии в 7 тыс. руб.»,— приводит «Интерфакс» слова господина Каракатзаниса.

Напомним, 3 июля АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок комплектующих. Группа компаний «Автокомпонент», которую обвинили в срыве поставок автокомпонентов, полностью возобновила поставки на АвтоВАЗс 4 июля. Днем позже производство было возобновлено. В прошлом году АвтоВАЗ уже останавливал производство из-за перебоев в поставках.

Подробнее о проблемах с поставками читайте в публикации “Ъ” «АвтоВАЗу не хватило запчастей».