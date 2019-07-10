«Силовые машины» не планируют выходить из СП с Siemens

«Силовые машины» пока не планируют выходить из совместного предприятия (СП) с немецким концерном Siemens, сообщил РБК со ссылкой на гендиректора российской компании Тимура Липатова. По его словам, такой шаг будет необходимо рассмотреть, если действия компании станут противоречить условиям акционерного соглашения.

«Пока не противоречат. Мы никуда не торопимся, и пока конкретных планов по выходу из СП у нас нет»,— сказал он.

В январе 2018 года «Силовые машины» подпали под санкции США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens в нарушение санкций ЕС. К июлю Минпромторг подготовил «дорожную карту» по разработке газовых турбин большой мощности в РФ. Министерство выступило против участия зарубежных производителей в программе модернизации ТЭС.

В 2019 году правительство отказалось ужесточать требования к «Газпром энергохолдингу» и «Интер РАО» по созданию в России совместных предприятий с Siemens и GE для локализации газовых турбин. Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов и Минпромторг предлагали обязать российские компании владеть в таких СП не менее 75% плюс 1 акция.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Турбины перекинули через блок».