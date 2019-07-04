Турбины перекинули через блок

Белый дом отказался ужесточать требования к «Газпром энергохолдингу» и «Интер РАО» по созданию в России совместных предприятий с Siemens и GE для локализации газовых турбин. Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов и Минпромторг предлагали обязать российские компании владеть в таких СП не менее 75% плюс 1 акция. Это могло снизить интерес западных компаний к локализации турбин в России и передаче технологий. Впрочем, сами по себе условия такой передачи, в том числе интеллектуальных прав, продолжают обсуждаться.

Правительство не будет дальше настаивать на том, чтобы «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) и «Интер РАО» получили не менее 75% в совместных предприятиях с Siemens и GE по производству больших газовых турбин. Эту идею предложил владелец подсанкционных «Силовых машин» Алексей Мордашов на совещании в правительстве в апреле, ее поддержали и представители Минпромторга. Реализация инициативы могла затруднить выход иностранных компаний и технологий на российский рынок. Однако вице-премьер Дмитрий Козак предложение не одобрил и не включил его в перечень поручений по итогам совещания, говорят источники “Ъ”. В аппарате чиновника это комментировать не стали.

После скандала с поставками турбин Siemens в подсанкционный Крым Минпромторг выступил за создание в РФ полного цикла производства газовых турбин большой мощности (ГТБМ). Крупные генкомпании — «Интер РАО» и ГЭХ — изначально говорили о том, что не верят в возможность быстрого создания турбин российскими машиностроителями, и начали переговоры о локализации машин с американской GE и немецким Siemens. Предполагается, что участие в СП будет паритетным.

Но в правительстве продолжают обсуждать, как может осуществляться передача интеллектуальных прав в рамках СП. Условия такой передачи нужно будет сформулировать в постановлении №719, определяющем, какая продукция может считаться российской. К интеллектуальной собственности относятся конструкторская документация, методика расчетов, программное обеспечение и т. д.

Иностранные компании идут на передачу этих материалов неохотно, поскольку в таком случае больше не смогут продавать наиболее высокотехнологичные и дорогостоящие узлы — камеру сгорания и турбину высокого давления, а также заниматься их сервисом.

Сейчас требования по локализации газовых турбин включают производство ключевых компонентов в РФ и наличие контроля за технологиями производства турбин, то есть уже содержат требование локализации интеллектуальных прав, пояснили “Ъ” в Минпромторге. «Уточняются формулировки в части признаков контроля со стороны иностранных компаний»,— сообщили в министерстве. В ГЭХ, «Интер РАО» и Минэнерго “Ъ” не ответили.

ГТБМ для энергетики должны поставляться в рамках программы модернизации старых ТЭС стоимостью 1,9 трлн руб. Но объем рынка сбыта для всех желающих наладить производство таких машин в РФ может оказаться критически узким. Помимо ГЭХ и Siemens, а также «Интер РАО» и GE о планах локализовать производство ГТБМ заявлял подконтрольный Газпромбанку «РЭП Холдинг» — компания намерена создать СП с итальянской Ansaldo. Также Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростеха» планирует разместить серийное производство собственных газовых турбин ГТД-110М на площадях «Силовых машин», сейчас проходят испытания оборудования.

Узость рынка вызывает обеспокоенность «Силмаша». Так, господин Мордашов уже просил правительство о заключении обязывающих контрактов на поставку 48 ГТБМ «Силмаша», эта идея не была поддержана правительством. При этом Белый дом пообещал дать «Силмашу» возможность построить новую газовую ТЭС на 1,4 ГВт в Московской области. Кроме того, в рамках пилотного отбора по программе модернизации старых ТЭС «Силмаш» получил первый контракт на поставку оборудования на Нижнекамскую ТЭЦ «Татнефти» к 2024 году, где планируется установить газовую турбину отечественного производства мощностью 155 МВт с котлом-утилизатором. В «Татнефти» подтвердили “Ъ”, что хотят установить отечественное оборудование, но не назвали производителя, в «Силмаше» “Ъ” не ответили.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что идея с передачей технологии газовой турбины ради миноритарной доли в СП исходно выглядела малопривлекательной для иностранных производителей и фактически требовала от российских партнеров вести переговоры о продаже технологии, а не о ее переносе на базу СП.

Татьяна Дятел; Ольга Кудрина, Казань