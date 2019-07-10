ООО «Башкирэнерго» повышает надежность энергоснабжения северо-запада Башкирии

На энергообъектах ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») продолжается ремонтная кампания.

Монтаж элегазового выключателя на ПС «Арлан»

В рамках капитального ремонта в зоне ответственности ПО «Нефтекамские электрические сети» на подстанции 110/35/6 кВ «Арлан» производится замена двух выключателей 35 кВ. Вместо старых масляных монтируются современные элегазовые. Новое оборудование позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, а также снизить объем работ по техническому обслуживанию.

ПС «Арлан» была введена в эксплуатацию в 1959 году. Она обеспечивает электроснабжением объекты нефтедобычи, потребителей города Агидель, деревень Новокабаново, Саузбаш, Саклово и Кузгово Краснокамского района Башкирии.

Кроме того, нефтекамские электросетевики проводят капитальный ремонт и на других подстанциях, на которых выполняется ряд работ по восстановлению ресурса оборудования с заменой отдельных элементов.