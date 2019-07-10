Основными поставщиками микроэлектроники в Россию стали Китай, Тайвань и Малайзия

Тремя крупнейшими источниками импорта электронных компонентов (микросхем, полупроводников, транзисторов, резисторов, диодов и т. д.) в Россию в 2018 году были Китай, Тайвань и Малайзия. Общий объем импорта из девяти основных стран-поставщиков достиг $2,37 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В частности, из Китая Россия в прошлом году импортировала электронных компонентов на $605 млн. Вторым идет Тайвань с $328 млн, третьей — Малайзия с $268,4 млн. Также в список стран вошли США ($151,4 млн), Южная Корея ($126,9 млн), Вьетнам ($126,6 млн), Германия ($116,8 млн), Белоруссия ($101 млн), Япония ($75,1 млн).

Та же тройка стран лидирует по поставкам за первые пять месяцев 2019 года. Сумма импорта из Китая составила $210,8 млн, из Малайзии — $80,9 млн, из Тайваня — $73,4 млн. Помимо них в числе импортеров были Вьетнам ($40,8 млн), Южная Корея ($38,8 млн), США ($37,5 млн).

Ранее стало известно, что правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов «Глонасс-К» из-за ограничений на закупки зарубежных комплектующих. Оперативное изготовление российских аналогов власти не считают возможным.

Напомним, в 2014 году ЕС в рамках антироссийских санкций запретил экспортировать в Россию товары двойного назначения, предназначенные для военного пользования. В 2018 году из-за отравления Скрипалей в Солсбери ограничительные меры против РФ ввели США. Их пакет санкций включал полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, в том числе для оборонной промышленности.