Производство спутников ГЛОНАСС могут приостановить из-за иностранных комплектующих

Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов «Глонасс-К» из-за ограничений на закупки зарубежных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги, сообщает РБК. Издание ссылается на заключение Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Он был принят Госдумой в первом чтении 18 июня.

Как следует из документа, бюджетные расходы на федеральную целевую программу (ФЦП) «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» сократят почти на 12,9 млрд руб. Из этой суммы 6,9 млрд руб. полагалось «Роскосмосу», еще 6 млрд — Минобороны в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России». Невозможность изготовления «Глонасс-К» и создание наземного комплекса управления спутниками ГЛОНАСС связаны с ограничениями «на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможностью ее оперативного замещения».

При этом траты на другие мероприятия ФЦП по развитию системы ГЛОНАСС вырастут на 7 млрд руб. Эту сумму потратят на формирование «страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства», в том числе для изготовления 11 космических аппаратов «Глонасс-К2».

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова РБК заявили, что программа «восполнения и модернизации орбитальной группировки сохраняется». «Идет внутреннее перераспределение средств на отечественные опытно-конструкторские работы с целью импортозамещения»,— заявил представитель вице-премьера.

В 2014 году Евросоюз в рамках антироссийских санкций запретил экспортировать в Россию товары двойного назначения, предназначенные для военного пользования. Санкции не касались поставок для космической отрасли, если те предназначены для гражданского сектора. ГЛОНАСС является системой двойного назначения и может использоваться в военных целях, поэтому экспорт для этой системы под санкции подпадает.

В 2018 году из-за отравления Скрипалей в Солсбери ограничительные меры против РФ ввели США. Их пакет санкций, в частности, включал полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, в том числе для оборонной промышленности.