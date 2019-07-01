Олег Шеин выступил на Астрахань

Секретарь астраханского отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Олег Шеин сегодня может подать документы в избирком Астраханской области, рассчитывая принять участие в выборах губернатора региона, хотя его кандидатура не была согласована президиумом центрального совета партии. В субботу, 29 июня, региональное отделение «Справедливой России» приняло самостоятельное решение о выдвижении господина Шеина на выборы. Эксперты ранее высоко оценивали шансы господина Шеина на выборах 8 сентября, но теперь сомневаются в том, что он будет зарегистрирован.

29 июня астраханское региональное отделение «Справедливой России» (СР) приняло решение о выдвижении секретаря отделения партии, депутата Госдумы Олега Шеина на выборы губернатора Астраханской области: возможно, уже 1 июля господин Шеин подаст документы в избирательную комиссию. Отметим, ранее президиум центрального совета СР не согласовал выдвижение Олега Шеина. На заседании президиума 27 июня присутствовали 14 из 25 членов, в поддержку выдвижения господина Шеина высказались четверо, включая самого господина Шеина, один человек проголосовал против при девяти воздержавшихся. Лидер партии и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов в заседании участия не принимал. Господин Шеин считает, что вероятность его выдвижения центральным советом сохраняется при заочном голосовании президиума на следующей неделе. Документы на согласование кандидатуры господина Шеина в президиум центрального совета СР региональное отделение направило еще 6 июня. После того как стало известно, что у господина Шеина могут быть сложности с выдвижением, лидер отделения ПАРНАС в Астраханской области Михаил Долиев предложил политику выдвинуться от его партии, отметив, что «в глубине души Олегу Васильевичу близки либеральные идеи». Господин Шеин отклонил предложение.

Напомним, Олег Шеин входил в «Объединенный фронт трудящихся» (создан как одна из политических платформ внутри КПСС). Осенью 1993 года он принимал участие в событиях в Москве, связанных с роспуском Верховного совета, на стороне последнего. В 1994 году господин Шеин впервые стал депутатом Астраханского областного собрания депутатов, а в 1995-м впервые был избран в Госдуму от блока «Коммунисты — Трудовая Россия — За Советский Союз». До прихода в СР Олег Шеин возглавлял созданную в 2002 году при участии ряда независимых профсоюзов Российскую партию труда, входил во фракцию «Родины» в Госдуме и возглавлял ее астраханскую организацию. В 2009 и 2012 годах Олег Шеин принимал участие в выборах мэра Астрахани, оба раза уступил кандидатам «Единой России» Сергею Боженову и Михаилу Столярову и оба раза заявлял о массовых нарушениях. После выборов в 2012 году господин Шеин и его сторонники объявили голодовку в знак протеста против фальсификаций при голосовании, которую держали 40 дней. Голодовка сопровождалась массовыми акциями протеста, но итог выборов пересмотрен не был. В 2011 году господин Шеин проиграл выборы в Госдуму, но в апреле 2016 года вернулся во фракцию СР после перехода Николая Левичева в Центризбирком. На выборах 2016 года Олег Шеин вновь был избран депутатом Госдумы.

Сам Олег Шеин ранее не исключал самовыдвижения и заявлял, что не видит сложностей со сбором подписей. Он пояснил “Ъ”, что региональное отделение выдвинуло его кандидатуру с расчетом на изменение позиции президиума центрального совета партии. «Если мы сможем преодолеть муниципальный фильтр (7% от общего количества муниципальных депутатов и глав муниципалитетов), то наверняка будет решение президиума о поддержке, если преодолеть его не сможем, то никакой разницы, есть у нас решение президиума или нет, не будет»,— сказал он.

Политолог Андрей Серенко считает Олега Шеина сильнейшим из претендентов на должность губернатора Астраханской области. По его мнению, если господин Шеин будет зарегистрирован и примет активное участие в кампании, высока вероятность второго тура. При этом политолог отмечает, что Олег Шеин «затянул» с выдвижением. «Хотя он остается самым популярным политиком в области, неопределенность с выдвижением создавала слухи о каких-то переговорах, которые не лучшим образом сказывались на его имидже»,— сказал он. Политолог считает, что федеральное руководство партии «договорилось с Кремлем и готово всячески содействовать» назначенному в начале июня врио губернатора Игорю Бабушкину, но господин Шеин в случае отказа от участия в выборах «растерял бы свой политический капитал». Политтехнолог Григорий Казанков оценивает как крайне низкую вероятность регистрации господина Шеина, главным образом в связи с грубым нарушением партийной процедуры выдвижения. «Решению регионального отделения должно было предшествовать решение президиума центрального совета СР, а его не было: на президиуме 27 июня было "с голоса" предложено включить в повестку вопрос о выдвижении Олега Шеина, и участники заседания это предложение отклонили»,— говорит он. Господин Казанков полагает, что господин Шеин «подставил» однопартийцев из регионального отделения и в результате может столкнуться с дополнительными проблемами при сборе подписей муниципальных депутатов. Возможность для самовыдвижения у Олега Шеина сохраняется до 5 июля.

На пост губернатора Астраханской области уже претендуют 13 человек. В региональную избирательную комиссию подали документы нынешний и. о. губернатора области Игорь Бабушкин, который намеревается идти на выборы самовыдвиженцем, депутат Госдумы Николай Арефьев от КПРФ, председатель астраханского отделения ЛДПР Тимофей Щербаков, Андрей Иванцов от Партии социальных реформ, Сергей Сычев от Партии пенсионеров, а также самовыдвиженцы Зинаида Болтик, Григорий Галямов, Игорь Гурбо, Герман Даниленко, Дмитрий Еминцев, Александр Михайлов, Кубай Нуехов и Максим Соколов. Пока ни один кандидат облизбиркомом не зарегистрирован.

Сергей Петунин, Саратов; Иван Тяжлов