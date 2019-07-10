Росрыболовству не хватает на курсантов

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству обратился в Минобрнауки с просьбой увеличить финансирование вузов. В совете отмечают, что обеспечение норм финансирования на питание и обмундирование курсантов высших и средних учебных заведений, подведомственных Росрыболовству, составляет от 2 до 5% от уровня, предусмотренного для особого статуса курсантов морских специальностей.

В протоколе заседания общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству (имеется в распоряжении “Ъ”) зафиксировано решение его членов обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ с ходатайством об «увеличении финансирования питания и форменного обмундирования курсантов высших и средних учебных заведений, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству». В совете просят министерство обеспечить обучающихся питанием и форменной одеждой. В общественном совете считают, что для соблюдения требований Минтранса России и Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты необходимо «значительно большее финансовое обеспечение, чем для иных направлений высшего образования». При этом там отмечают, что обеспечение норм финансирования на питание и обмундирование курсантов высших и средних учебных заведений, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, сейчас составляет всего лишь от 2 до 5% от уровня, предусмотренного для особого статуса курсантов морских специальностей. В совете также просят Минобрнауки в ближайшее время определить ведомственную принадлежность Архангельского рыбопромышленного колледжа, который в связи с присоединением Мурманского государственного технического университета к Мурманскому арктическому государственному университету не получает финансирования на питание и обмундирование курсантов.

Помимо Минобрнауки, в совете планируют направить обращения в Морскую коллегию при правительстве РФ и Общественную палату с просьбой увеличить финансирование до уровня, предусмотренного Постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2012 года №1094 «О некоторых вопросах деятельности высших учебных заведений, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству».

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, председателя общественного совета при Росрыболовстве Германа Зверева, «в ближайшие пять-шесть лет вступят в строй около 60 новых рыбопромысловых судов». По его мнению, «это означает потребность в 6–7 тыс. человек для экипажей, разные специальности, умение работать с современным оборудованием»: «В ближайшие 10–15 лет не менее 3–4 тыс. человек достигнут пенсионного возраста — это еще 3–4 тыс. вакансий,— считает господин Зверев.— В ближайшие 6–10 лет общая потребность рыбопромыслового флота в квалифицированных кадрах превысит 15 тыс. человек. Есть риск, что рыбохозяйственные вузы при существующем объеме финансирования не справятся с задачей подготовки квалифицированных кадров».

Всего Росрыболовству подведомственны 18 вузов, в том числе Калининградский государственный технический университет, Керченский государственный морской технологический университет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет и ряд других.

Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что финансирование курсантов зависит от ведомства, которому подчиняется вуз. Так, источники “Ъ”, близкие к Министерству обороны, заявили, что, несмотря на тенденцию к сокращению финансирования, образовательные расходы, в том числе на обучение курсантов Минобороны, ограничениям не подвергались. В Министерстве науки и высшего образования РФ “Ъ” не смогли оперативно ответить, получили ли уже обращение Общественного совета при Росрыболовстве и обращались ли в Минобрнауки за последний год другие ведомства с просьбой профинансировать подчиненные им учебные заведения.

Ксения Миронова