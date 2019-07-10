Бюро всеобщих историй

Для наращивания кросс-продаж кредитные организации все чаще включают в пакет документов по открытию счета, вклада или дебетовой карты согласие на направление запросов в Бюро кредитных историй (БКИ), нередко — без ведома клиента. Итог — многочисленные жалобы, поскольку частые запросы в БКИ негативно отражаются на скоринговом балле заемщика, по которому его в дальнейшем оценивают потенциальные кредиторы. Юристы уверены, что подобный подход кредитных организаций незаконен, но ЦБ сложившаяся ситуация не слишком волнует, там делают акцент на борьбу с навязанными платными услугами.

Согласие клиента-физлица на запрос его кредитной истории в БКИ все чаще становится требованием банка при оформлении вклада или дебетовой карты. При этом порой это условие является обязательным для получения доступа к банковским продуктам без использования кредитных средств или же согласие берется без ведома клиента. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы на форуме banki.ru.

Например, судя по жалобе от 29 июня, в банке «ФК Открытие» оформляющим вклад выдается анкета с уже заполненными галочками на согласие передачи данных в БКИ. Если же клиент требует галочку снять, в открытии счета или вклада банк отказывает, следует из отзыва. Схожая ситуация в Почта-банке, где согласие на запрос данных в БКИ уже включено в заявку на оформление дебетовой карты. В Альфа-банке при оформлении, к примеру, дебетовой карты клиент ставит подпись лишь на расписке в получении пластика, согласие же на запрос его данных в БКИ он, сам того не ведая, дает банку еще в момент оставления заявки на дебетовую карту. Похожие жалобы есть и на Райффайзенбанк.

В «ФК Открытие» “Ъ” сообщили, что согласие берется для того, чтобы иметь возможность впоследствии предложить клиентам кастомизированные кредитные продукты в соответствии с их финансовой историей и риск-профилем, указав, что подписывать его не вынуждают и от него можно отказаться «в индивидуальном порядке». В Альфа-банке пояснили, что согласие предусмотрено размещенным на сайте договором о комплексном банковском обслуживании, с которым до получения дебетовой карты или оформления вклада клиент может ознакомиться. В банке утверждают, что и без согласия на запрос в БКИ откроют вклад или выдадут дебетовую карту, согласие можно отозвать, обратившись в отделение. В Почта-банке также отметили, что согласие предусмотрено в заявлении, действует шесть месяцев и клиент имеет право его отозвать. В Райффайзенбанке комментировать ситуацию отказались.

Клиентов подобный подход банков беспокоит по двум причинам. Во-первых, они не хотят, чтобы их беспокоили с предложениями кредитных продуктов. Но важнее тот факт, что множественные запросы в БКИ влияют на скоринговый балл, характеризующий качество заемщика. Подтверждают это и в БКИ. Как сообщили “Ъ” в ОКБ, если к кредитной истории человека обращались более 12 банков в год без предложения кредитных продуктов, то скоринговый балл снижается. Если же запросов было много за короткий промежуток времени (например, пять-шесть в течение недели), то это может быть сигналом недобросовестности клиента. Впрочем, в Альфа-банке заверили, что предоставление клиентом согласия банку не влияет на его скоринговый балл.

В любом случае эксперты сходятся во мнении, что согласие на запрос кредитной истории со стороны клиента должно быть осознанным и добровольным. По словам зампреда правления банка «Ренессанс Кредит» Сергея Королева, договор открытия счета и вклада является публичным, отказать в предоставлении услуги банк не вправе. «Но согласие на запрос сведений в БКИ — процесс добровольный, и банк не может принуждать клиента, равно как и согласие клиент вправе отозвать в любой момент,— указал эксперт.— Также клиент вправе запросить банк, давал ли он такое согласие банку и когда».

ЦБ принуждение клиентов банков к согласию на запросы в БКИ при оформлении продуктов, не имеющих кредитной составляющей, пока не слишком беспокоит. Там сообщили “Ъ”, что предлагают вводить прямой запрет на безусловное согласие лишь в отношении платных дополнительных услуг, тогда как согласие на получение кредитором кредитного отчета гражданина таковым не является. В то же время в ЦБ согласны, что согласие должно даваться «исключительно на добровольной основе».

Вероника Горячева