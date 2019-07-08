Долгам сократят срок хранения

Депутаты предлагают сократить срок хранения кредитной истории с десяти до трех лет. Цель — сократить влияние негативной кредитной истории на возможность трудоустройства граждан. Участники рынка против столь резкого сокращения, поскольку это существенно снизит глубину анализа кредитной дисциплины потенциальных и действующих заемщиков. Поддерживает их и регулятор, который если и готов рассматривать сокращение срока хранения, то лишь до семи лет.

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий сократить срок хранения кредитной истории с десяти до трех лет. В пояснительной записке к нему говорится, что сейчас даже незначительные нарушения сроков выплат портят кредитную историю. Нестабильная экономика и ситуация на рынке труда повышают риски несвоевременного погашения кредита. «Кроме того, с введением в действие законодательных изменений, принятых в 2014 году, доступ к кредитной истории имеет работодатель субъекта кредитной истории», что осложняет трудоустройство тех граждан, у которых она небезупречна. Повлиять на кредитную историю могут сокращение штата, задержка выплаты зарплаты или утрата работоспособности, отмечается в записке. «Не будучи способными платить за кредит и потеряв возможность трудоустроиться, граждане оказываются в безвыходном положении,— заключают авторы проекта.— Столь длительный срок хранения кредитной истории и, как следствие, нарушение экономической и социальной свободы граждан—субъектов кредитной истории представляются необоснованными».

По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, идти к сокращению сроков хранения кредитной истории стоит поэтапно. «Тема чувствительна для тех, кто брал кредиты и не возвращал,— отмечает он.— Подумать над сокращением сроков можно было бы, чтобы дать человеку возможность реабилитироваться».

Представители бюро кредитных историй (БКИ) считают, что такое снижение негативно скажется на добросовестных заемщиках. Так, по словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, предложенные меры могут негативно отразиться и на хороших заемщиках, которые добросовестно обслуживали свои кредиты, но по каким-то причинам несколько лет не обращались в банки. В случае сокращения срока хранения истории до трех лет при новом обращении кредитор будет их оценивать с чистого листа, что может снизить вероятность получения кредита. «Далеко не каждый заемщик берет кредит раз в год или даже в три года,— соглашается гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.— Например, человек выплатил без просрочек какой-то кредит, а через несколько лет решил взять ипотеку. Если у него удалилась запись о предыдущем кредите и, по сути, кредитной истории нет, сделать это будет куда сложнее». Кроме того, отсутствие возможности полноценно и достаточно глубоко оценивать надежность потенциальных заемщиков приведет к тому, что вырастут риски банков при кредитовании, что в итоге скажется на качестве портфеля, указывает Артур Александрович.

В ЦБ сообщили “Ъ”, что снижение срока хранения кредитной истории до трех лет может привести к снижению качества оценки надежности и платежной дисциплины заемщика, а это, в свою очередь, негативно скажется на процессе кредитования и в других сферах применения кредитных историй. «При сокращении срока хранения кредитной истории до уровня менее семи лет модели для оценки кредитного риска для кредиторов будут характеризоваться меньшей точностью в части предсказательной силы, поскольку не будут учитывать экономический цикл»,— отметили в пресс-службе регулятора. Там также отметили, что на данный момент есть альтернативный законопроект, который предусматривает сокращение срока хранения кредитной истории до семи лет, что «соответствует сроку хранения кредитной истории в мировой практике».

Банкиры также считают резкое сокращение сроков хранения нецелесообразным. По словам совладельца Совкомбанка Сергея Хотимского, постепенное снижение веса прошлой истории по мере ее устаревания лежит в основе любого кредитного анализа. Таким образом, посыл, заложенный в инициативу, уже применяется. «Введение же радикального запрета на хранение данных приведет к удорожанию кредитных продуктов для значительного числа наиболее ответственных заемщиков»,— отмечает господин Хотимский. «На наш взгляд, снижать срок хранения кредитной истории ниже пяти лет нецелесообразно: даже для платежеспособных заемщиков ее значимость может снизиться»,— отметили в пресс-службе ВТБ.

Вадим Арапов, Светлана Самусева