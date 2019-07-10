Электронные ПТС разбились о ТС

Российские производители продолжают переходить на электронные ПТС, теперь уже серийно. Но популярность ЭПТС буквально накануне обязательного перехода на них, намеченного на 1 ноября, оставляет желать лучшего: с октября в РФ выдано только около 1,6 тыс. таких паспортов. На авторынке, по данным “Ъ”, опасаются, что машины с ЭПТС будет невозможно свободно вывезти на основные экспортные рынки — в страны Таможенного союза (ТС). Формально это действительно так, подтверждают юристы, но из-за неопределенности ряда норм ТС коллапса экспорта ждать не стоит.

Группа ГАЗ первой в сегменте коммерческого транспорта начала серийный выпуск машин с электронными ПТС, сообщили в концерне. Компания перевела на электронные паспорта две модификации легкого коммерческого автомобиля «Газель Next».

Обязательным переход на ЭПТС станет с 1 ноября 2019 года, но концерны не спешат с их выдачей. Сейчас, по данным АО «Электронный паспорт» (входит в структуру ГК «Ростех»), в РФ выдано почти 1,6 тыс. ЭПТС, в Белоруссии — только восемь таких паспортов. При этом возможность начать выдачу ЭПТС в России появилась еще в октябре 2018-го, а саму подготовку страны Таможенного союза начали еще в 2014 году. В отличие от бумажного аналога, в ЭПТС хранится также информация о техосмотре, ОСАГО, залоговых ограничениях авто и т. д.

Осторожность к инструменту вызвана не только различными техническими сложностями, а также непонятными преференциями, говорят источники “Ъ” на авторынке, но и коллизией на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая ставит под угрозу свободный вывоз машин из РФ в страны ТС уже с ноября. Речь идет о ввозе машин, собранных в одной из стран ТС, в другую.

Дело в том, что с июля 2018 года, по решению ЕАЭС №72 от 2014 года, для свободного обращения автомобилей на территориях государств—членов ТС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) нужно подтвердить уровень локализации в 50%, ранее — не менее 30%, была также предусмотрена квота в РФ для автомобилей из Белоруссии — не более 10 тыс. легковых машин в год. Соответствующие требованиям автомобили должны быть включены в реестр ЕЭК по локализации, но в нем и год спустя — в июле 2019-го — из российских производителей представлен только КамАЗ. Аналогичная ситуация и у белорусов: включен только МАЗ. На практике сегодня ограничение свободного обращения из-за отсутствия концернов в реестре не работает, отмечали источники “Ъ”, поэтому изначально в перечень никто не спешил. Но ситуация изменится после перехода на ЭПТС с 1 ноября 2019 года (решение ЕАЭС №87 от 2014 года привязывает реестр к ЭПТС).

Российские заявки, как признавали источники “Ъ” в правительстве и ЕЭК (см. “Ъ” от 10 июля 2018 года), зависли из-за споров с белорусской стороной. Но вся ситуация возникла из-за отсутствия единого механизма определения уровня локализации в ТС, пояснял еще один собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Эту коллизию, как рассказывал “Ъ” в мае начальник управления машиностроения Министерства по инвестициям и инфраструктурному развитию Казахстана Ержан Иманслям, все еще пытаются решить. «Например, белорусская сторона тоже говорит о том, что не все механизмы понятны, даже само администрирование,— пояснял он.— Мы столкнулись с тем, что автопроизводители Белоруссии поехали в РФ, и там локализацию считают по другой методике, то же самое было, когда россияне поехали в Белоруссию. Требуется выработка единой методики определения уровня локализации».

Источники “Ъ” на рынке опасаются, что в ноябре концерны столкнутся с ограничением экспорта и правительству будет трудно урегулировать проблему в отсутствие механизма выдачи старых, бумажных ПТС. Таким образом, сейчас концернам выгоднее по максимуму выдавать бумажные ПТС.

Введение ЭПТС должно заблокировать свободное обращение автомобилей, подтверждает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин. При этом источник “Ъ” говорит, что машины с ЭПТС, выданными в РФ, уже свободно вывозились и регистрировались в Белоруссии. Юрист поясняет, что в случае наличия в решении правовой неопределенности, например отсутствия единообразной для всей территории ТС системы подсчета локализации, оно может не исполняться: тогда действует предыдущая норма, которая предполагает, что товары, изготовленные из товаров ТС, свободно обращаются на его территории. В целом наличие подтверждения определенного уровня локализации нужно именно РФ, которая больше не может по своим обязательствам перед ВТО пользоваться льготными ставками пошлин на автокомпоненты, в отличие от других стран ТС, а соответственно, находится в менее выгодном положении, добавляет юрист.

Ольга Никитина; Александр Константинов, Нур-Султан