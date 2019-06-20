Гонконгские протестующие выдвинули ультиматум

В четверг студенческие и оппозиционные объединения пригрозили администрации Гонконга новой волной протестов. Они выдвинули ультиматум: если глава специального административного района Кэрри Лам не выступит до 17:00 по местному времени (12:00 мск) и не объявит об отзыве законопроекта об экстрадиции, в пятницу в городе возобновятся демонстрации. Их требование выполнено не было.

Шесть оппозиционных студенческих объединений и молодежных движений Гонконга потребовали, чтобы Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта об экстрадиции до 17:00 четверга по местному времени (12:00 мск). Среди других требований — снять обвинения с задержанных участников протестов, расследовать случаи злоупотреблений со стороны местной полиции, которая применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Если все требования не будут выполнены, студенты пообещали в пятницу выйти на очередную массовую демонстрацию у правительственного комплекса. Подобные призывы были размещены во многих социальных сетях, в том числе в Telegram.

Напомним, что многочисленные протесты в Гонконге проходят из-за планов правительства принять закон, который разрешит экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Данный законопроект вызвал небывалый шквал критики со стороны местных жителей: в минувшее воскресенье, 16 июня, в протестах приняло участие около 2 млн человек. Население Гонконга — 7,5 млн. В понедельник демонстрации продолжились. Демонстранты перекрывали улицы, дрались с полицией и блокировали движение автотранспорта.

Правительственный комплекс возобновил свою работу во вторник утром, когда стихли протесты. Работа правительства была приостановлена еще 12 июня, когда во время демонстрации полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих. В акции участвовали в основном молодежь и студенты. Они пытались проникнуть в здание местного парламента, чтобы помешать рассмотрению закона. Во время протеста было ранено свыше 80 человек.

18 июня Кэрри Лам на пресс-конференции впервые лично принесла свои извинения в связи с возникшей ситуацией вокруг законопроекта.

«Я персонально во многом несу ответственность за кризис. Приношу свои искренние извинения всем жителям Гонконга»,— сказала госпожа Лам.





В воскресенье ее администрация уже публиковала сообщение с извинениями от ее имени. Тогда она признала, что правительством специального административного района не было в полной мере учтено мнение населения по поводу поправок к закону об экстрадиции. Однако ее извинения показались народу неискренними.

Во время беседы с журналистами Кэрри Лам также заявила, что законопроект об экстрадиции не будет повторно выноситься на рассмотрение. «Я не буду продолжать работу по этому законопроекту, пока люди испытывают страх и тревогу»,— высказалась госпожа Лам. Однако глава администрации не уточнила, будет ли законопроект совсем отозван из парламента. Она также отказалась покидать свой пост.

Елизавета Дубинина