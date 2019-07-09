Власти Франции вводят экологический налог на авиабилеты С 2020 года новый сбор составит от €1,5 до €18

Сегодня Министерство транспорта Франции объявило о планах введения с 2020 года экологического налога на авиарейсы в рамках борьбы с вредными выбросами от самолетов. Правительство рассчитывает собирать от этого налога до €180 млн в год, которые пойдут на развитие более экологичных видов транспорта. Объявление о новом налоге, который приведет к подорожанию авиабилетов, уже привело к падению акций крупнейших европейских авиакомпаний — Lufthansa, Ryanair, SAS и др., а также вызвало резкую критику со стороны крупнейшего французского авиаперевозчика Air France.

О введении нового налога сегодня объявила министр транспорта страны Элизабет Борн. «Мы решили установить экологический налог на все рейсы, вылетающие из страны»,— сообщила министр. На рейсы, прилетающие во Францию, а также транзитные рейсы экологический налог налагаться не будет.

По планам французского правительства, которое уже включило новый налог в бюджет 2020 года, сборы от него составят до €180 млн. Эти средства французские власти обещают пустить на развитие более экологически чистых видов транспорта, например железнодорожного.

Министр пояснила, что на внутренние французские и европейские рейсы налог составит от €1,5 на самые дешевые билеты экономкласса до €9 на билеты в бизнес-класс. На рейсы, вылетающие из Франции за пределы ЕС, налог составит от €3 до €18 в зависимости от класса.

Экологические организации приветствовали меры французского правительства, отметив, что они все равно являются недостаточно решительными для сокращения вредных выбросов. «Правительство наконец-то обратило внимание на налоговые льготы для самых грязных видов транспорта, таких как грузовой транспорт и самолеты,— отметила в интервью Reuters представитель Climate Action Network Лорелеи Лимузен.— Однако эти умеренные шаги не смогут существенно сократить выбросы парниковых газов».

В настоящее время мировая авиация выбрасывает примерно 2% от всего производимого человечеством объема CO2 и 12% от всего объема этого газа, выбрасываемого всеми видами транспорта в мире. Львиную долю выбросов CO2 от транспорта составляет автодорожный транспорт — 74%.

Заявление Министерства финансов Франции о введении нового налога на авиабилеты мгновенно привело к снижению биржевых котировок крупнейших европейских авиакомпаний.

Акции скандинавской SAS, немецкой Lufthansa, ирландской Ryanair, британской EasyJet, франко-голландской Air France—KLM подешевели на 2–4%. Сама Air France резко раскритиковала планы властей по введению нового налога. Авиакомпания заявила, что эта мера «резко сократит конкурентоспособность Air France как раз в тот момент, когда нашей компании необходимо укреплять свои инвестиционные возможности по сокращению воздействия на окружающую среду, особенно путем обновления своего авиапарка». Air France заявила, что новый налог увеличит ее ежегодные издержки на €60 млн в год, подчеркнув, что она уже взяла на себя обязательства по сокращению выбросов CO2 на 50% к 2050 году в соответствии с Парижскими соглашениями по борьбе с изменением климата.

Евгений Хвостик