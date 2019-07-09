Прибрежную зону в Ивангороде и Нарве благоустроят за €4,4 млн

Бюджет проекта «Интегрированное благоустройство прибрежной зоны в Нарве и Ивангороде, 3 этап» составит €4,4 млн. Работы будут проводиться в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония-Россия 2014-2020», сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

На речных променадах в двух расположенных напротив друг друга городах будут оборудованы смотровые точки и установлено освещение. В настоящий момент в Ивангороде планируют продлить набережную до моста Дружбы, в Нарве — продолжить строительство в районе зоны отдыха Йоаорг.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что проектирование расширения пропускного пункта на границе с Эстонией планируется завершить в 2020 году.