АПП на границе с Эстонией в Ленобласти планируют расширить

Проектирование расширения пропускного пункта между Ивангородом (Ленобласть) и Эстонией планируется завершить через год. Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы объявила конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации «на реконструкцию автомобильного пункта пропуска через госграницу Российской Федерации Ивангород» с начальной (максимальной) суммой контракта в 39,2 млн рублей, сообщает АБН.

Разработать проект компания-победитель обязана не позднее 31 июля 2020 года.

В настоящий момент суточная пропускная способность АПП составляет 1460 транспортных средств, в то время как после реконструкции планируется ее увеличить до 1857. В проекте реконструкции также содержится информация о строительстве дополнительных дорожных полос, замена павильонов, переоборудование залов, установка видеонаблюдения.