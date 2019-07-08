Три кандидата в муниципалы подали в суд на ИКМО «Новоизмайловское»

Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал три судебных иска к ИКМО «Новоизмайловское». Их подали кандидаты-самовыдвиженцы, которым отказали в регистрации на выборы муниципальных депутатов.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Андрей Стариков, Николай Никифоров и Максим Петров 1 июля сдали все необходимые документы, однако им их вернули. Более того, в последний рабочий день, 7 числа двери комиссии оказались закрыты. Истцы требуют признать действия ИКМО незаконными и обязать его сотрудников немедленно их зарегистрировать.

Рассмотрение исков назначено на 9 июля, как и заседание петербургского избиркома.

Олег Дилимбетов