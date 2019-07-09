В Алматы состоялось торжественное открытие улицы имени Мустая Карима

В Ауэзовском районе Алматы состоялось торжественное открытие улицы, носящей имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

В церемонии приняли участие аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов, писатель, Заслуженный деятель Казахстана, академик Российской академии педагогических и социальных наук Сабит Досанов, поэты и писатели Казахстана и России, представители этнокультурных объединений и молодежных организаций.

«Поздравляю всех с важным событием — присвоением имени Мустая Карима одной из улиц нашего мегаполиса. Теперь имя Мустая Карима навсегда вписано в историю культуры нашей страны. Это дань уважения высокому литературному мастерству, богатому творческому наследию яркого представителя братского башкирского народа. Мустай Карим — великий поэт, писатель, публицист, выдающийся общественный деятель, он внес огромный вклад в мировую литературу. Его творчество является духовным наследием не только башкирского народа, но и всего тюркского мира. А книги переведены на десятки языков. Уверен, сегодняшние события в Алматы дадут большой импульс развитию межкультурных и гуманитарных связей между Казахстаном и Россией, Башкортостаном и Алматы, между нашими братскими народами», — сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

В адрес акима города от врио Главы Башкортостана Радия Хабирова поступила благодарность, которая была зачитана на церемонии. «Названная в честь Мустафы Сафича одна из улиц славного города Алматы свидетельствует об искренних братских чувствах казахского народа к башкирам, бережном отношении к нашей общей тюркской культуре и традициям. Для нас бесценно высокое признание жителями города творчества Мустая Карима», — говорится в благодарности.

Министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова подчеркнула большое значение сегодняшнего события для двух братских народов, отметила неоценимый вклад Мустая Карима в мировую литературу и сообщила, что в библиотеках Казахстана хранится более 100 книг башкирского поэта.

«Мустай Карим любил Казахстан, любил приезжать сюда, в Алматы, где жили и творили его друзья, замечательные писатели и поэты. Их связывали крепкие братские узы, общность мироощущения, понимания ответственности перед своим читателем. Мало иметь талант, надо через душу пропустить радости и невзгоды, не согнуться, не предать себя и найти путь к сердцу читателя. Этому Мустай Карим учился прежде всего у Мухтара Ауэзова, с которым он встретился и подружился в Москве, куда тому пришлось переехать. Этому он учился у Сабита Муканова, у Габита Мусрепова, у своего фронтового друга Абу Сарсенбаева. Благодаря таланту своих друзей Джубана Муллдагалиева, Сырбая Мауленова, Зулькарная Сакиева, Шерхана Муртазаева и других, его поэзия, проза и драматургия зазвучала на казахском языке и нашла путь к сердцам читателей и театральных зрителей Казахстана. Его неизменно трогала чистота и широта вашего народа, он был благодарен своим читателям, живущим здесь», — отметил Тимербулат Каримов.

Академик, писатель Сабит Досанов рассказал о своей долгой дружбе с Мустаем Каримом. Он отметил мудрость его поэзии, богатство, красоту и мелодизм его языка. В честь большой дружбы казахский писатель даже назвал своего сына Мустаем.

Участники торжественной церемонии открыли мемориальную доску с названием улицы имени Мустая Карима. Студент Башкирского государственного университета Загит Гумеров прочитал стихи на башкирском и русском языках. Также церемонию украсило выступление алматинского этно-фольклорного ансамбля «Сазген сазы».

Решение о присвоении улице в Алматы имени Мустая Карима было принято в декабре 2018 года. «В Казахстане знают и любят творчество Мустая Карима. Для нас большая честь, что в преддверии 100-летнего юбилея писателя в Алматы появилась улица его имени, — отметил тогда Посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов. — Увековечивание памяти великих деятелей истории, культуры и искусства — важнейший вклад в будущее, дар новым поколениям».

Именем Мустая Карима названы улицы во многих населенных пунктах Республики Башкортостан, в том числе в Уфе. В январе 2018 года имя Мустая Карима было присвоено улице в Даниловском районе Москвы, в марте 2019 года — улице в Кировском районе Казани.

Открытие улицы в Алматы состоялось в рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народного поэта Башкортостана. Также в программе мероприятий — Международная научно-практическая конференция «Мустай Карим — 100 лет» с участием литературоведов и историков Казахстана и России. На форуме обсудят вопросы творчества Мустая Карима, роль его личности и творчества в становлении и развитии башкирской поэтики и прозы в мировом литературном пространстве, мероприятия юбилейного мустаевского года.