Слишком оптимистичная оптимизация

Deutsche Bank, испытывающий серьезные проблемы в последние годы, решил пойти на радикальные меры, чтобы вернуть клиентов и доверие инвесторов. В воскресенье он объявил о масштабной реструктуризации бизнеса, пообещав сократить около 18 тыс. сотрудников, значительно снизить расходы и вернуться к прибыли в кратчайшие сроки. Но инвесторов столь оптимистичные прогнозы банка не убедили — в понедельник акции компании просели более чем на 6%.

Deutsche Bank решился на серьезные перемены. По словам генерального директора банка Кристиана Сьюинга, самые серьезные за последние несколько десятилетий. В воскресенье банк обнародовал план реструктуризации своего бизнеса, включающий:

серьезное сокращение деятельности инвестиционного подразделения и уход с рынка торговли ценными бумагами,

снижение расходов,

массовые сокращения персонала,

а также масштабные перестановки в правлении.

Все это, по задумке руководства банка, должно помочь ему вернуться к стабильной прибыли и в целом покончить с неудачным периодом постоянных финансовых и репутационных убытков.

План Deutsche Bank оказался если не наполеоновским, то очень оптимистичным и смелым.

Компания намерена за три года сократить около 18 тыс. сотрудников по всему миру, добиться снижения расходов на €6 млрд к 2022 году. Нынешний год, очевидно, вновь станет для банка убыточным: уже во второй его половине компания спишет активы на сумму около €3 млрд, в результате чего закончит второе полугодие с чистым убытком €2,8 млрд. К 2022 году сумма списанных активов достигнет €7,4 млрд. Но при этом уже 2020 год руководство банка рассчитывает закончить с положительным сальдо.

Однако большинство аналитиков и инвесторов не верят в успешность этого плана. Об этом свидетельствует и падение акций компании, последовавшее в понедельник и продолжавшееся во вторник. В итоге за два дня акции Deutsche Bank просели почти на 10% по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу и на момент написания этой заметки торгуются в районе €6,5. Если негативная динамика торгов сохранится, то уже в среду ценные бумаги Deutsche Bank могут обновить свой ценовой исторический минимум €6, установленный в мае.

Аналитик KBW Томас Халлет, чье мнение приводит агентство Bloomberg, полагает, что сам по себе план реструктуризации — это позитивные новости, которые должны поддержать уровень цен на акции Deutsche Bank. Однако, отмечает эксперт, цели руководства по прибыли вызывают вопросы и кажутся нереалистичными. «Ответа на вопрос, откуда Deutsche Bank будет черпать реальные доходы, так и не последовало,— цитирует Reuters независимого аналитика Viola Risk Advisors Дэвида Хендлера.— Есть сомнения относительно того, что они смогут построить лучший банк всего за три года».

Кирилл Сарханянц