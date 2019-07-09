На реконструкцию теплиц Таврического сада претендует «Тандем-Истейт»

ООО «Тандем-Истейт» подало заявку на выполнение работ по реконструкции теплиц Таврического сада. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственные источники. В комитете по инвестициям Петербурга эту информацию официально не подтвердили.

Напомним, что прием заявок о готовности к участию в конкурсе проектов проходил до 8 июля. Заявки подали Фонд социальных инвестиций «Газпрома» и ООО «ТатПроект» (структура холдинга Ginza Project). Стоимость проекта реконструкции оценивается в сумму около 1,7 млрд рублей.