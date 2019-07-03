В оранжереях пророс «Газпром»

Вслед за холдингом Ginza Project на реновацию заброшенных оранжерей Таврического сада появился еще один претендент. Им стал Фонд социальных инвестиций «Газпрома», который подал заявку на участие в проекте. Наличие второго потенциального инвестора означает, что право развития территории будет разыграно на торгах, победитель которых заключит с городом концессионное соглашение.

О том, что структуры «Газпрома» подали заявку на участие в развитии территории оранжерей Таврического сада, “Ъ” сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Глава комитета по инвестициям Роман Голованов уточнил, что заявка поступила от Фонда социальных инвестиций «Газпрома». Процедура не предполагает представления какой-то конкретной концепции, поэтому о параметрах проекта пока говорить рано, добавил он. «Фактически они ("Газпром".— “Ъ”) повторили техническое задание»,— пояснил источник “Ъ” в Смольном. Стоимость проекта составит около 1,7 млрд рублей, уточнил он. В «Газпроме» оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Другим претендентом на участие в проекте является ООО «ТатПроект» (входит в холдинг Ginza Project). В марте эта компания обратилась в комитет по инвестициям с предложением заключить концессионное соглашение о реконструкции теплиц. Основную часть территории структура Ginza Project намерена использовать под прогулочную оранжерею, площадью 7,3 тыс. кв. м. В ней будут расположены зимний сад, концертный зал, детская площадка, цветочный рынок. Кроме того, проект предполагает создание оранжерей, включающих образовательный центр, детский клуб, мастерские, лектории, тематические магазины и общественный огород, а также запуск гастромаркета с фермерским рынком. В планах «ТатПроекта» — осваивать территорию поэтапно и завершить работы к 2025 году. Для реализации проекта планируется привлечь инвестиции на сумму до 1,7 млрд рублей.

Появление второго претендента означает, что право развития территории будет разыграно на торгах. Победитель торгов должен будет провести реконструкцию на участке с полуразрушенными постройками площадью 2,7 га. В соответствии с проектом концессионного соглашения инвестор получит земельный участок на 35 лет. Заявки о готовности к участию в конкурсе будут приниматься до 8 июля. Теплицы в Таврическом саду были построены в конце 1970-х годов и на протяжении последних десятилетий были закрыты для посещения.

Интерес к проекту также проявляет девелоперская компания «Тандем-истейт», которая связана с шведским предпринимателем Владимиром Пинчуком. На территории оранжерей компания собирается создать культурно-образовательную площадку и межвузовский центр профессий будущего под названием Parnik. Стоимость проекта оценивается компанией в 711 млн рублей, срок окупаемости — в семь лет. Реализация проекта, по оценке инвестора, займет 4,5 года. Председатель совета директоров «Тандем-истейта» Виктор Игнатьев в июне говорил “Ъ”, что компания собирает документы для заявки и планирует принять участие в конкурсе. По информации “Ъ”, в Смольном пока не получили предложения от компании.

Развитие оранжерей — не только коммерческий, но и социально значимый проект, говорит партнер Rusland SP Андрей Бойков, указывая, что «Газпром» часто участвует в подобных инициативах. Для крупных компаний развитие инфраструктуры качественных общественных пространств всегда было одним из приоритетных направлений, потому что это способствует формированию положительного восприятия этих компаний и их ключевых проектов, добавляет руководитель направления девелопмента Becar Asset Management Екатерина Тейдер.

Если рассматривать проект в большей степени как социально значимый, то для города привлекательнее будет именно «Газпром», а не Ginza, полагает господин Бойков. «"Газпром" имеет доступ к финансированию и длинным деньгам и может позволить себе проекты с большими сроками окупаемости, нежели классические инвесторы»,— уверен он.

Территория оранжерей будет точкой сильного притяжения и при правильной концепции создаст сильную конкуренцию Новой Голландии, указывает генеральный директор управляющей компании «Легат Инвест» Игорь Данковцев.

Яна Войцеховская, Константин Куркин