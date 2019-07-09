«В Европе Украину воспринимают как синоним конфронтации с Россией»

Евросоюз готов предоставить Украине €500 млн, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Таковы итоги очередного саммита Украина-ЕС, который завершился в Киеве. Финансовую помощь направят на программы по борьбе с коррупцией, а также на поддержку гражданского общества и культуры. Кроме того, как подчеркнул Зеленский, прошедший саммит Украина-ЕС может стать последним, потому что в недалеком будущем страна станет «неотъемлемой частью Европы». Обозреватель «Ъ» Максим Юсин задумался о том, что сейчас представляют собой европейско-украинские отношения и как Евросоюз может снизить напряженность между Москвой и Киевом.

Завершившийся в Киеве очередной саммит Украина-ЕС для принимающей стороны стал в какой-то степени прощальным и ностальгическим, ведь та команда, которая пять лет возглавляла ключевые органы Евросоюза, уходит. Не будет больше на посту председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который называл своим другом и Петра Порошенко, и пришедшего ему на смену Владимира Зеленского. Уйдет и Дональд Туск, глава Евросовета, только что вместе с президентом Зеленским посетивший Донбасс. На протяжении всех пяти лет своей работы в Брюсселе этот человек был безотказным лоббистом Украины. Складывалось впечатление, что Туск периодически забывал, что он европейский политик, и вел себя как политик польский, для которого противостояние с Москвой (а значит, поддержка ее оппонентов) было самоцелью. С ним Киев чувствовал себя удобно и комфортно.

Но далеко не факт, что преемник Туска — бельгиец Шарль Мишель — станет защищать интересы Украины столь же самозабвенно.

Да и в целом в Европе сейчас складывается принципиально новая ситуация: на российском направлении центр тяжести все больше смещается из Брюсселя, из Еврокомиссии, в столицы ключевых государств, в первую очередь, в Париж и Берлин.

Именно Франция и Германия приняли решение о необходимости возвращения в ПАСЕ российской делегации, а затем сумели убедить в своей правоте большинство европейских партнеров. Именно Франция и Германия пытаются вдохнуть жизнь в минский процесс. И если когда-нибудь удастся добиться примирения в Донбассе, то произойдет это во многом вследствие настойчивости ведущих европейских держав. И едва ли благодаря Соединенным Штатам, президента которых Владимир Зеленский только что пригласил на переговоры в Минск. Представляю изумление Дональда Трампа, когда советники доложат ему об инициативе молодого украинского коллеги. Администрации Трампа сейчас явно не до Украины. Да и у новой команды, которая скоро возглавит Евросоюз, Киев тоже будет далеко не на первом месте в списке приоритетов. Европе, дай бог, с «Брекситом» разобраться, проблемой мигрантов, новым политическим раскладом на континенте, когда члены бывшего Варшавского договора все больше противопоставляют себя европейским старожилам.

К тому же, и от бесконечной, бессмысленной конфронтации с Россией Европа явно начинает уставать, а Украина все больше воспринимается как синоним (более того, как катализатор) этой конфронтации. И это тоже неприятная для Киева тенденция.

В дипломатическом плане Европа перестает быть для Украины зоной повышенного комфорта.

Медовый месяц, когда почти все сходило с рук и почти на все снисходительно закрывали глаза, заканчивается. Начинаются тяжелые будни. Владимиру Зеленскому и его команде придется к этому привыкать.