Правительство направит более 6 млрд рублей на рекультивацию свалок в 2020 году

Власти России в 2020 году направят более 6 млрд руб. из федерального бюджета на рекультивацию свалок, сообщил ТАСС со ссылкой на Минприроды РФ. Рекультивация пройдет в рамках нацпроекта «Экология».

«В рамках федерального проекта "Чистая страна" из федерального бюджета на ликвидацию/рекультивацию свалок в соответствии с паспортом нацпроекта на 2019 год направлено 1 млрд 708,18 млн, на 2020 год — 6 млрд 248,79 млн руб.»,— сообщили в министерстве.

Минприроды не уточнило названия объектов, но отметило, что критерии отбора останутся теми же, что зафиксированы в постановлении правительства от 15 апреля 2014 года № 326 и в приложении к государственной программе РФ «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы.

Сейчас по всей России проходит масштабная «мусорная реформа», цель которой — перейти на новые правила обращения с ТКО, сократить число нелегальных пунктов хранения отходов и создать заводы по переработке и утилизации мусора.

О том, как премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ускорить реформу обращения с отходами, читайте в материале “Ъ” «Мусор складывают в пакетные предложения».