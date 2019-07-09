Райффайзенбанк будет выдавать кредиты через соцсети и мессенджеры

Райффайзенбанк запускает сервис подачи кредитных заявок через соцсети и мессенджеры, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка. Сервис будет работать в городах России, где у банка нет отделений.

Кредитная организация считает, что нововведение поможет привлечь новых клиентов. Тестирование сервиса, начавшееся в мае, работает во «ВКонтакте», Telegram и Viber. Сервис охватывает около 50 городов более чем со 100 тыс. жителей. До конца лета сервис распространится еще на 41 город (региональные центры), где есть отделения банка. Отмечается, что большинство заявок в пилотной версии сервиса поступило через Viber (44%) («ВКонтакте» — 30%, Telegram — 26%).

Банк России планирует в 2020 году полнофункционально запустить систему биометрической идентификации, которая сейчас работает в пилотном режиме. Кредиты, выдаваемые с помощью этой системы, как полагает ЦБ РФ, потребуют от банков создания меньших резервов. Таким образом регулятор пытается стимулировать банки к более активному сбору образцов лиц и голосов граждан. Банки приветствуют возможность снизить давление на капитал, но не во всех случаях готовы снижать ставку по кредитам для своих клиентов.

Подробнее — в материале “Ъ” «К биометрии подтягивают резервы».