К биометрии подтягивают резервы

Кредиты, выдаваемые с помощью Единой биометрической системы, потребуют от банков создания меньших резервов, заявили в ЦБ. Таким образом регулятор пытается стимулировать банки к более активному сбору образцов лица и голоса граждан. Банки приветствуют возможность снизить давление на капитал, но не во всех случаях готовы снижать ставку по кредитам для своих клиентов.

В минувшую пятницу первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Международном финансовом конгрессе, сообщила, что планируется снизить ставку резервирования по кредитам, которые банки выдадут с помощью биометрии. «Поскольку требования безопасности в законе заложены жесткие и мы действительно понимаем, как с точки зрения киберустойчивости эта система устроена, мы считаем, что кредиты, выданные с помощью биометрии, могут резервироваться по более низкой норме»,— пояснила она.

Актуальность стимулирования банков к сбору биометрических данных клиентов в виде образцов очень высока. Систему запустили год назад, и в настоящее время данные собирают 156 банков в более чем 5,3 тыс. отделений. Однако за это время было собрано, согласно данным ЦБ, всего 20 тыс. образцов. Без наполнения Единой биометрической системы (ЕБС) нельзя полноценно запустить дистанционные услуги. Однако сбор биометрических данных сопряжен с затратами для банков (от 4 млн руб. за подключение к системе одного отделения плюс минимум 130 тыс. руб. за каждое дополнительное отделение; см. “Ъ” от 9 января). Помимо этого предъявляются все новые требования к сбору и обработке биометрических данных (см. “Ъ” от 31 мая), которые влекут дополнительные издержки банков. К этому необходимо добавить и временные затраты по снятию биометрии непосредственно у клиентов. Между тем данные собираются в единую базу, которой может воспользоваться любой банк. Следовательно, если не торопиться со сбором данных, то после наполнения ЕБС можно будет воспользоваться ею с минимальными затратами.

Для ускорения процесса ЦБ нашел способ стимулировать банки. «Мы в самое ближайшее время вносим изменения в нормативный акт 590-П, который как раз позволит банкам резервировать под более низкую ставку кредиты, выданные по биометрии»,— заявила госпожа Скоробогатова. Однако конкретные параметры резервирования не назвала.

Банковское сообщество встретило инициативу ЦБ с оптимизмом. По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, поправки к положению Банка России, снижающие нормы резервирования, однозначно будут стимулом для развития биометрии. Как заявил “Ъ” зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин, «если для банков с ограниченным капиталом или активно работающих в сегменте, где действуют большие надбавки на капитал, будут послабления в части использования биометрии, они сами будут заинтересованы разработать инструменты, чтобы простимулировать клиентов к ее сдаче». В свою очередь, глава Почта-банка Дмитрий Руденко обратил внимание, что «для полноценной работы ЕБС ее нужно наполнить большим количеством сервисов, а не только возможностью получать банковские услуги».

Снижение нормы резервирования по кредитам не последний шаг регулятора для стимулирования использования биометрии. «Мы хотим дать банкам возможность использовать слепки (образцы лица и голоса.— “Ъ”) для всех своих услуг внутри банка»,— сказала Ольга Скоробогатова. Соответствующий законопроект сейчас, по ее словам, находится на рассмотрении. В этом случае, как считает Сергей Капустин, «логично, что в числе первых биометрию будет активно задействовать такое направление, как кросс-продажи».

При этом, по словам экспертов, для получения биометрических данных клиентов будут стимулировать и возможным снижением ставок по таким продуктам. Прямая выгода банка (за счет возможности сэкономить на резервах) не превысит 0,4% от кредитов, подпадающих под льготу, оценивает управляющий директор по методологии НКР Станислав Волков. «Чтобы мотивировать клиентов сдавать биометрические данные, этой выгодой придется с ними поделиться. Самый простой вариант — снизить проценты по кредиту. Но возможная скидка ограничена выгодой банка (те самые 0,4%), а такие изменения будут интересны только для ипотечных заемщиков»,— поясняет он.

Максим Буйлов, Вероника Горячева