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УФАС рассмотрит жалобу на закупку «Башавтотрансом» процессинга по карте «Алга»

Башкирское управление ФАС назначило на 15 июля рассмотрение жалобы физлица Рамиля Файзуллина на действия ГУП «Башавтотранс» при закупке у единственного поставщика — АО «Башкирский регистр социальных карт» (БРСК)— процессинговых услуг для обслуживания единой транспортной карты «Алга». Стороны в конце мая заключили контракт стоимостью 18 млн руб. Заявитель в жалобе сообщает, что в нарушение закона о защите конкуренции закупка проводилась госкомпанией без конкурсных процедур. По его мнению, это привело к ограничению конкуренции на конкурентном рынке обслуживания систем оплаты проезда и выпуска транспортных карт и более того — «к доминирующему положению хозяйствующего субъекта и неэффективности оказанных услуг».

В закупке мог принять участие неограниченный круг претендентов и предложить госпредприятию «выгодные условия обслуживания системы оплаты проезда и выпуска единой транспортной карты», отмечено в жалобе. Заявитель также указывает, что в извещении закупки предметом договора назывались услуги процессингового центра, а в проекте договора — присоединение перевозчика к системе на условиях ее правил. Между тем, цену договора присоединения в момент его заключения установить невозможно, так как она определяется по соотношению дохода от продаж карты и билетов, а для этого необходима конкурсная процедура, отмечено в жалобе.

Заявитель также обратил внимание на то, что протокол работы комиссии от 27 июня не заполнен и не подписан, извещение о проведении закупки опубликовано на сайте госзакупок 27 июня, а договор заключен двумя днями раньше — 25 июня. Кроме того, согласно договору, услуги должны быть предоставлены «Башавтотрансу» с 26 по 30 июня, то есть еще до публикации извещения на сайте.

Как сообщал "Ъ-Уфа", в конце июня «Башавтотранс» провел три закупки у единственного поставщика на изготовление и поставку пластиковых карт оплаты проезда и терминалов. Стоимость контрактов была определена в 21 млн руб. С новосибирским ЗАО «Техносервис» (по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Михаилу Кнутареву и Олегу Устинову) планировалось заключить контракт стоимостью 12,7 млн руб. на поставку ЕТК «Алга» с транспортным решением «Расчетные решения» и MSAM-карт с чипом COSMO, с ижевским ООО «Линкмаркет» (принадлежит Юрию Зорину и Константину Трефилову) — контракт стоимостью 8,32 млн руб. на поставку терминалов. Закупки у единственного поставщика объяснялись в документах заказчика необходимостью получить товары и услуги в кратчайшие сроки и по минимальной цене.

О реакции рынка на то, как власти Башкирии форсируют внедрение ЕТК «Алга», подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Налом не надо».

Майя Иванова


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