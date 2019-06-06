Налом не надо

Башкирские власти начали переговоры с пассажирскими перевозчиками, чтобы те с 1 июля независимо от формы собственности приступили к обслуживанию единой транспортной карты (ЕТК). На роль оператора ЕТК, пока в рамках пилотного проекта, претендует АО «Башкирский регистр социальных карт» (БРСК), где есть доля банка «Уралсиб» и республики. Однако в госкомтрансе, судя по всему, решили совместить внедрение ЕТК со вступлением в силу с 1 июля федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники», который касается и пассажирских перевозчиков. Последние уже заявляют, что их принуждают переходить на обслуживание в БРСК, тарифы которого выше, чем у других операторов.

Госкомтранс Башкирии планирует с 1 июля добиться от пассажирских перевозчиков не только установки терминалов оплаты и онлайн-касс, как того требуют вступающие в силу поправки в закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», но и обслуживания единой транспортной карты. По информации “Ъ”, вчера чиновники ведомства и мэрии Уфы начали индивидуальные переговоры с частными перевозчиками о переходе на обслуживание ЕТК. При этом поправки в республиканский закон, обязывающие абсолютно всех перевозчиков принимать оплату не только банковской картой, но и ЕТК, еще не приняты — их общественное обсуждение на портале оценки регулирующего воздействия завершилось лишь 2 июня. В Курултай проект пока не вносился.

Окончательно не решен вопрос об операторе ЕТК.

31 мая врио главы Башкирии Радий Хабиров своим распоряжением определил на эту роль АО «Башкирский регистр социальных карт» (БРСК; в компании есть доля банка «Уралсиб» и республики, полный состав участников не раскрывается), но лишь в качестве оператора пилотного проекта.

Госкомтрансу поручено до середины июня утвердить паспорт проекта. Глава ведомства Тимур Мухаметьянов вчера от комментариев, в каком виде будет реализован «пилот», воздержался, отметив лишь, что «действительно ведется работа по систематизации перевозок».

Между тем, как сообщили “Ъ” два крупных перевозчика, с которыми начались переговоры в мэрии, им было настоятельно рекомендовано заключать договоры на обслуживание терминалов и онлайн-касс с БРСК. «А условия у них кабальные. За обслуживание контрольно-кассовой техники и терминалов мы должны будем платить около 9% выручки от продажи билетов, тогда как другие операторы требуют не более 5%»,— рассказал один из участников встречи. Директор компании «Уфа-лайн» (обслуживает 12 маршрутов) Ильдус Кадерметов подтвердил, что «настойчиво рекомендуют заключать договор только с одним оператором».

«Сейчас те, кто уже работает с частными операторами, платят 1–2% с каждой транзакции, а нам предлагают оператора, который будет взимать 4,5%,— возмущен он.— Есть версия, что рынок безналичных платежей на транспорте пытаются монополизировать. Наши юристы пока оценивают ситуацию».





Владелец компании «Пан-авто» (пять маршрутов в Уфе) Александр Пудовин в то же время сообщил, что к заключению договора с БРСК его не принуждали. Крупнейший в Уфе частный перевозчик ИП Фанис Батыров (16 маршрутов) сказал, что пока не определился, с кем работать. «У меня 750 автобусов и пока нет четкого понимания, какие должны стоять терминалы»,— отметил он.

В конце мая Тимур Мухаметьянов заявил, что с 1 июля ЕТК можно будет оплатить проезд на автобусах в Уфе и Стерлитамаке. На втором этапе, сроки которого он не уточнил, ЕТК должна заработать в Салавате, на пригородном и других видах транспорта, включая железнодорожный и речной. По оценке госкомтранса, терминалами оплаты в республике оборудована лишь четверть пассажирского транспорта — 1,9 тыс. автобусов ГУП «Башавтотранс» и муниципальный электротранспорт. Таким образом системы безналичной оплаты должны быть установлены еще более чем в 6 тыс. автобусах. По ЕТК, как обещают в ведомстве, максимальная цена поездки в транспорте, независимо от его типа и формы собственности, составит 25 руб. Средняя стоимость проезда на автобусе по Уфе составляет 30 руб.

БРСК обслуживает терминалы безналичной оплаты «Башавтотранса» через посредника — компанию «Стандарт» предпринимателя Рустема Валиева. «Стандарт» владеет лицензией на автоматизированную систему федеральной компании «Удобный маршрут».

По информации господина Валиева, БРСК планирует поменять партнера и заключить договор с другим лицензиатом — АО «Расчетные решения» (бывшее АО «Универсальная электронная карта», УЭК). АО «Расчетные решения» сопровождают работу системы «Стрелка», которая используется для обслуживания ЕТК в Москве и Подмосковье.

«Мы с БРСК давно обсуждали, что для приема ЕТК единый оператор не нужен,— сообщил бывший партнер БРСК — директор компании „Трансгидсервис” Денис Миньков.— БРСК может выпустить единую карту и разработать единые правила обслуживания для всех операторов — так, чтобы все данные передавались в БРСК. А перевозчики на конкурсной основе выбрали бы себе оператора и систему, которая им нравится».

В «Башавтотрансе» готовы к смене оператора, если тот предложит выгодные условия. Перевозчик принимает по безналичной оплате около половины платежей, сообщил заместитель генерального директора ГУП Сергей Паскин.

Заместитель генерального директора БРСК Олег Романов заявил “Ъ”, что принуждать к заключению договора с компанией никто не собирается, но интегрировать четыре-пять разных автоматизированных систем, которые сейчас используют перевозчики республики для приема безналичных платежей, для поддержки ЕТК невозможно.



Бывший директор Муниципального управления электротранспорта Уфы, замглавы администрации Калининского района Аскар Фазлыев сомневается в возможности запуска с 1 июля повсеместной онлайн-оплаты проезда, а тем более ЕТК. «Шесть тысяч новых терминалов — это время, люди, деньги, и как быть с процедурами, связанными с конкурсом? Он будет? Кроме того, у МУЭТ и „Башавтотранса“ уже есть опробированные системы оплаты — это огромное количество лицевых счетов, которые придется переоформлять»,— отмечает он.

Дарья Кучеренко