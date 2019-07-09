Смольный утвердил программу борьбы с раком

Региональный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями предполагает создание центров специализированной амбулаторной поликлинической помощи во всех районах Петербурга, программы скрининга по четырем нозологиям, увеличение финансирования на закупку лекарственных препаратов и медтехники, рассказали вчера представители администрации и лечебных учреждений Петербурга, участвовавшие в составлении «дорожной карты». Полная стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей, сообщил “Ъ” заместитель председателя комитета по здравоохранению города Евгений Антипов. Большая часть этих средств будет направлена на переоборудование лечебных учреждений для онкологических больных.

К 1 июля Минздрав обязал все регионы утвердить программы борьбы с онкологическими заболеваниями, которые будут входить в одноименный федеральный проект, а тот, в свою очередь, в один из двенадцати национальных проектов — «Здравоохранение». По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Евгения Антипова, на прошлой неделе временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов подписал постановление о принятии региональной программы. Как ранее писал “Ъ”, в «дорожной карте» Петербурга до 2024 года прописаны показатели выявляемости онкопатологий на ранних (первой и второй) стадиях до 57%, увеличение показателя выживаемости людей дольше пяти лет после постановки диагноза до 56,6% и снижение одногодичной смертности онкологических больных до 17,3% (подробнее “Ъ” от 30.05.2019).

На эти цели администрации города из федеральной казны понадобятся 2,5 млрд рублей, сообщил “Ъ” господин Антипов. В 2019 году федеральные субсидии составят 533 млн рублей, в следующем — наиболее массовые (934 млн рублей), и дальше пойдут по убывающей. Основная доля этих средств, по словам представителя комздрава, будет направлена на оборудование. В частности, на этот год запланировано приобретение дублирующего оборудования компьютерного томографа для Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (Онкоцентр), выделены деньги на приобретение маммографа со стереотаксической биопсией, рассказал директор Онкоцентра Владимир Моисеенко. С 2020 года планируется переоснащение ускорителей для обеспечения лучевой терапии — по одному в год. В Онкоцентр направляются больные с севера города. В 2018 году, по словам господина Моисеенко, лечение в нем прошли 23 тыс. человек, 7 тыс. из которых получили лекарственную терапию, 3 тыс. — лучевую.

Пациенты из южных районов направляются в Городской клинический онкологический диспансер (Онкодиспансер), расположенный на проспекте Ветеранов, 56. Здесь запланировано строительство нового поликлинического блока и блока лучевой терапии для перевода на эти мощности поликлиники диспансера из центра города — с Березовой аллеи, 3/5. Соглашение с потенциальным инвестором — холдингом «Швабе» госкорпорации «Ростех» — правительство города подписало на ПМЭФ-2019, одновременно с подписанием соглашения о строительстве частного центра лучевой терапии «Медицинского института имени Березина Сергея» (МИБС), который должен расположиться буквально напротив. Представители блока здравоохранения Петербурга пока не дали точной оценки потребности юга города в таких мощностях, как и ответа на вопрос, насколько жестко закреплены намерения «Швабе». Как говорит заместитель главного врача по лечебной работе Онкодиспансера Гарик Дашян, радиотерапевтическое лечение в организации проходят 2 тыс. человек в год. Всего через поликлинические мощности Онкодиспансера в 2018 году прошли 44,8 тыс. пациентов, 21,4 тыс. из которых — первично. Около трети пациентов диспансера — непрофильные, утверждает господин Дашян.

По задумке авторов программы, гармонизировать маршрутизацию и разгрузить «диагностику» должна сеть районных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В 2019 году, сообщил ответственный за эту часть программы главный врач Городского клинико-диагностического центра №1 Евгений Попов, планируется открыть по одному ЦАОП в восьми районах города, а остальные десять — развернуть в 2020–2022 годах.

Всего по статистике, озвученной главным внештатным онкологом комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в 2018 году абсолютное число заболевших онкологическими заболеваниями в городе составляло 21,3 тыс. человек, 5,3 тыс. из которых — трудоспособного возраста. Смертность на 100 тыс. населения в 2018 году составила 254,2 против среднего по России показателя 220 на 100 тыс. человек.

В 2017 году от рака умерли 13,5 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. не состоявших на учете в онкологических учреждениях города. Около 16,2% из общего числа выявленных онкозаболеваний были обнаружены уже на четвертой стадии. Как сообщил господин Гладышев, для понижения этого процента и роста выявляемости рака на ранних стадиях в региональном проекте прописано ведение программ скрининга по четырем нозологиям, где доказано влияние массового обследования на показатель смертности: рак шейки матки, рак легкого, рак молочной железы и колоректальный рак.

Елена Большакова