Услугам пересчитали барьеры

Российские экспортеры услуг сталкиваются как с внешними, так и с внутренними барьерами, а меры господдержки в этой сфере преимущественно затрагивают производителей товаров. Такие выводы сделали в своем обзоре эксперты Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). По их оценке, самым перспективным рынком почти для всех направлений российского экспорта услуг является Китай, однако эта страна характеризуется и наибольшим числом барьеров для такой торговли.

Наиболее перспективными в плане экспорта из РФ эксперты назвали услуги, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, а также финансовые (экспорт финтех-проектов) и прочие деловые услуги. Наиболее сложными с точки зрения наращивания объема поставок — услуги в сфере строительства и транспорта. Наибольшее количество ограничений для российского экспорта услуг, по оценке ВАВТ, у Китая, Индии и стран Персидского залива. Китай при этом является самым перспективным рынком по большинству направлений российского экспорта услуг.

Напомним, в начале этого года Минэкономики подготовило проект «Стратегии развития экспорта услуг» в рамках утвержденного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» (см. “Ъ” от 20 февраля). Документ был направлен в правительство 26 апреля и пока находится на рассмотрении, уточнили в ведомстве. Согласно проекту, всего внешние поставки услуг должны вырасти к концу 2024 года более чем в полтора раза, до $100 млрд. На федеральный проект «Экспорт услуг» на 2019–2024 годы заложено 5,8 млрд руб. бюджетных средств, в том числе 821 млн руб. на этот год. В 2018-м объем экспорта услуг увеличился на 12%, до $64,8 млрд. В том числе «туристический» экспорт (въездной туризм) вырос на $2,9 млрд, экспорт транспортных услуг — на $2,4 млрд, прочих услуг — на $2,4 млрд. Для сравнения, суммарный импорт услуг в 2018 году составил $94,7 млрд (плюс 6,5%).

В ВАВТ отмечают, что для туризма основным барьером остаются визовый режим (в том числе отсутствие безвизового режима для групп из Китая), недостаточная промоутерская поддержка, ограниченное применение в РФ программ наподобие China Friendly, а также ситуация с авиаперелетами. Барьеры в экспорте услуг в строительстве — сложность получения разрешений, ограничения на иностранные инвестиции (в Китае), сложность подтверждения квалификации рабочих и ограничения на участие в госзакупках. В образовании — недостаточное количество программ на английском языке. Для финансовых услуг — ограничение на иностранное присутствие, на трансграничное перемещение данных и дистанционное оказание услуг, требования к резидентству ключевого персонала.

В экспорте ИКТ-услуг барьерами названы ограничения по трансграничному перемещению данных и локализации данных, по участию в госзакупках, а также запрет на использование иностранного софта госорганами. Также в перечне барьеров — сложность и нетранспарентность регулирования (в частности, на рынке Китая). Для услуг в сфере интеллектуальной собственности барьерами являются длительность и высокая стоимость получения патентов и регистрации товарных знаков, отсутствие эффективных механизмов судебной защиты и наличие судебного протекционизма (в Китае и Индии), а также высокий уровень цифрового пиратства и опережающая регистрация товарных знаков недобросовестными компаниями (в Китае и Турции).

Внутренних барьеров для экспорта услуг больше всего на транспортном рынке. Это административные ограничения (процедура транзита, запрет оплаты за услуги в портах в иностранной валюте, требования к перевозке опасных грузов) и инфраструктурные (пропускная способность пунктов пропуска и локальные ограничения железнодорожной инфраструктуры). В целом для увеличения транзита по основным транспортным коридорам, проходящим через РФ, требуются эффективные механизмы сквозного управления и внедрение электронной документации, а также гармонизация требований и развитие инфраструктуры, делают вывод эксперты ВАВТ.

Татьяна Едовина