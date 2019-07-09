Антуан Гризманн по частям не продается

Переход форварда сборной Франции Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону», еще несколько дней назад считавшийся предрешенным, обрастает скандальными деталями. Нападающий не явился к началу предсезонного сбора мадридцев, чем вызвал гневную реакцию клуба, пригрозившего ему санкциями. Ранее руководство «Атлетико» также обвинило «Барселону» в неуважении, поскольку каталонцы вступили в переговоры с Гризманном еще в феврале, не поставив в известность «Атлетико». Но несмотря на грозную риторику, не продавать Гризманна «Атлетико» не может. Клубу нужны €120 млн, которые он получит за француза, чтобы выплатить €126 млн «Бенфике» за Жуана Фелиша, переход которого уже оформлен.

Переход одного из наиболее востребованных форвардов мира Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» должен был состояться еще 1 июля, когда в Испании официально открылся период дозаявок. Но прошло уже больше недели, а трансфер пока не оформлен. Больше того, руководство «Атлетико», похоже, делает все, что в его силах, чтобы максимально затруднить переход футболиста, контракт с которым у мадридцев истекает в 2023 году.

8 июля, как сообщил источник телеканала ESPN в «Атлетико», в отношении Гризманна клубом было открыто дисциплинарное дело за неявку в расположение команды, которая 7 июля начала предсезонные сборы. Теперь Гризманну грозит штраф. В контракте футболиста указано, что больше чем на €200 тыс. его оштрафовать нельзя. Немного, учитывая, что годовая зарплата форварда составляет почти €23 млн.

В заявлении клуба, размещенном на его официальном сайте, столь жесткая позиция по вроде бы согласованному трансферу объясняется весьма эмоционально.

Например, мадридцы возмущены тем, что, по их информации, Гризманн и «Барселона» начали переговоры еще в середине февраля, а в марте обо всем договорились.

При этом правила Международной федерации футбола (FIFA) разрешают клубам вступать в контакт с чужими игроками без дозволения их действующих нанимателей не ранее, чем за шесть месяцев до истечения их контрактов. Однако в заявлении «Атлетико» нет прямых указаний на то, что клуб будет настаивать на санкциях в отношении «Барселоны». Зато говорится о том, что действия «Барселоны» и Гризманна нанесли «огромный ущерб клубу и миллионам его болельщиков».

В том же заявлении «Атлетико» содержится информация, которая с высокой степенью вероятности может объяснить поведение мадридцев. «Атлетико» сообщает, что в прошлый четверг состоялась встреча представителей мадридского и каталонского клубов, на которой генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау выразил готовность выкупить трансфер Гризманна, но в рассрочку. Напомним, что «Барселона» специально ждала 1 июля, поскольку в этот день стоимость безусловного выкупа Гризманна, оговоренная в его контракте, снижалась с €200 млн до €120 млн. «Ответ "Атлетико" был однозначно отрицательным, поскольку мы уверены, что "Барселона" и сам футболист проявили неуважение к клубу и болельщикам»,— отметили в «Атлетико».

Похоже, однако, что если бы Оскар Грау предложил €120 млн сразу, а не частями, в «Атлетико» остались бы довольны. Ведь не продавать Гризманна клуб уже не может.

Мало того, что он сам не хочет оставаться в Мадриде и ради переезда в Барселону даже согласился на снижение годовой зарплаты на €3 млн в год. Так еще и самому «Атлетико» нужны деньги, чтобы покрыть расходы на приобретение у «Бенфики» Жуана Фелиша за €126 млн. К слову, 19-летний форвард уже получил в «Атлетико» 7-й номер. Тот самый, под которым до сих пор выступал Антуан Гризманн.

Александр Петров