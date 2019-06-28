«Бенфику» настигла переплата

Футбольный клуб «Бенфика» уведомил португальскую комиссию по ценным бумагам о получении официального предложения о продаже форварда Жуана Фелиша. В письме в адрес регулятора говорится, что мадридский «Атлетико» согласился заплатить за 19-летнего футболиста, за плечами которого лишь один сезон во взрослом футболе, €126 млн, что на €6 млн больше, чем указанная в контракте Фелиша стоимость безусловного выкупа прав на него. Сделка, как отметили в «Бенфике», находится на рассмотрении руководства клуба. Если она состоится, Жуан Фелиш может войти в топ-4 самых дорогих футболистов в истории.

В четверг футбольный клуб «Бенфика» официально объявил, что получил от мадридского «Атлетико» предложение продать форварда Жуана Фелиша. Лиссабонцы уведомили об этом комиссию по ценным бумагам. В заявлении отмечено, что «Атлетико» готов заплатить за 19-летнего игрока €126 млн. Это больше, чем требуется для безусловного выкупа Фелиша. В его контракте указано, что за €120 млн он может уйти и без согласия клуба. При этом «Атлетико» готов перечислить €120 млн в день регистрации трансфера. Оставшиеся €6 млн мадридцы предлагают выплатить в рассрочку. В «Бенфике» отметили, что предложение мадридцев находится на рассмотрении руководства клуба. Однако, поскольку «Атлетико» с запасом выполняет условия безусловного выкупа футболиста, только сам Фелиш может заблокировать трансфер. Добавим, что для мадридцев покупка Фелиша не станет слишком обременительной. Команда уже на следующей неделе должна оформить продажу своего ключевого форварда 28-летнего Антуана Гризманна в «Барселону» за €120 млн. Появление вместо него Фелиша позволит почти ничего не потерять в деньгах, но при этом получить в свое распоряжение более молодого перспективного форварда.

Если сделка состоится, Жуан Фелиш займет в списке самых дорогих футболистов мира четвертое место. Первым в нем остается Неймар, купленный ПСЖ в 2017 году за €222 млн. Второй — Килиан Мбаппе, обошедшийся ПСЖ в 2018-м в €180 млн. На третьем месте Филиппе Коутинью — в прошлом году «Барселона» заплатила за него €120 млн, еще €40 млн прежний клуб бразильца «Ливерпуль» может получить в качестве бонусов, если футболист добьется ряда достижений. На данный момент бонусы достигли уже €15 млн. Отметим, что кумир Жуана Фелиша Криштиану Роналду, с которым молодого португальца сравнивают, занимает только пятое место — €112 млн.

Если оценивать переход Жуана Фелиша не только в абсолютных цифрах, но и с учетом изменения его трансферной стоимости за единицу времени, то он еще интереснее. Тот же Неймар, прежде чем перебраться в «Барселону» и стать мегазвездой, отыграл более ста матчей в «Сантосе» и ехал в Европу уже с наработанной репутацией и оценкой в десятки миллионов евро. Килиан Мбаппе, пусть он только на год старше Фелиша, к моменту перехода в ПСЖ уже провел почти два сезона за «Монако», успев заявить о себе не только в первенстве Франции, но и в Лиге чемпионов, в которой во многом благодаря ему «Монако» дошел до полуфинала. Можно вспомнить, что Криштиану Роналду взяли в «Манчестер Юнайтед» лишь после одного полноценного сезона в «Спортинге». Но ведь за него заплатили только £12 млн. С любыми поправками на колебания курсов и футбольную инфляцию это в несколько раз меньше, чем стоимость Фелиша, о котором еще совсем недавно широкой публике практически ничего не было известно и который еще год назад, по оценке портала Transfermarkt, стоил лишь €1 млн.

В юношеской команде «Бенфики» Жуан Фелиш появился еще в 2015 году, после того как его попросили из «Порту», тренеры которого посчитали, что футболист уж больно тощий и ничего стоящего из него не выйдет. Юный форвард действительно не производит впечатления атлета — при росте 180 см он весит всего 64 кг. Но это не мешает ему забивать. Правда, чтобы раскрыть талант игрока, «Бенфике» потребовалось время. В основную команду Фелиш попал только перед стартом прошлого сезона, и вскоре ему предложили пятилетний контракт, в котором как раз и записаны вышеозначенные €120 млн отступных. Однако пока команду тренировал Руй Витория, на поле форвард выходил нечасто. Но в январе Руя Виторию сменили на Бруну Лаже, и уже при нем Жуан Фелиш стал железным игроком стартового состава, сумев завершить сезон с 20 голами в 43 матчах во всех турнирах. Включая и Лигу Европы, где он отличился хет-триком в игре против «Айнтрахта».

Теперь у молодого португальца появился шанс показать себя и в одном из сильнейших национальных чемпионатов и в Лиге чемпионов.

Александр Петров