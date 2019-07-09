«Ростех» отодвигают от дорожных камер

В Минкомсвязи выступили против передачи структуре «Ростеха» функций всероссийского закупщика и оператора дорожных камер, поскольку это разрушит «конкурентный рынок с хорошей динамикой». Его нынешние участники также против монополизации, отмечая, что она угрожает не только ростом цен, но и невозможностью адаптации системы под нужны конкретного региона. Однако у идеи есть и сильные сторонники в лице вице-премьера Максима Акимова и Генпрокуратуры.

Министр связи Константин Носков сообщил, что по итогам консультаций с регионами и участниками рынка министерство выступило против назначения единственного оператора по установке дорожных камер. «Я направил предложения в правительство, потому что рынок очень конкурентный, с хорошей динамикой,— приводит ТАСС слова министра.— Рынок быстро развивается, быстро снижается стоимость благодаря конкуренции». Господин Носков уточнил, что позиция Минкомсвязи направлена вице-премьеру Максиму Акимову и теперь «руководство правительства будет принимать решение и докладывать президенту».

Министерство в соответствии с поручениями президента РФ и вице-премьера Максима Акимова еще в июне разослало в регионы телеграмму о подготовке постановления правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единственным «исполнителем закупок работ, услуг», связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД и их обслуживанием (см. “Ъ” от 19 июня). Речь идет о дочерней структуре корпорации «Ростех» (ей принадлежит 34% ГЛОНАСС БДД, еще 30% у АО «ГЛОНАСС» и 36% у ООО «Сотка высоток»). В мае представители «Ростеха» поясняли, что ГЛОНАСС БДД займется созданием «автоматизированной системы контроля и повышения безопасности на дорогах». По данным источников “Ъ”, с идеей определить единственного поставщика к президенту РФ Владимиру Путину обратился именно «Ростех». Предполагалось, что региональные власти должны в «максимально короткий срок» подготовить список вероятных зон контроля камер на местных дорогах.

Сейчас на дорогах установлено 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных дорожных камер. В ряде субъектов федерации (Московской, Курганской, Рязанской областях, Ингушетии, Чечне) власти заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер. Инвестиции возвращаются за счет оплаченных штрафов. Среди инвесторов — «Ростелеком», Vessolink, «Ситроникс», «МВС Груп» и другие компании. По подсчетам “Ъ”, в 2018 году общие доходы владельцев камер в регионах превысили 3,4 млрд руб., рекордсменом стала «МВС Груп» в Подмосковье — 3,1 млрд руб.

Но в феврале 2019 года вице-премьер Максим Акимов назвал дорожные камеры «средством коммерциализации» и призвал пересмотреть принципы государственно-частного партнерства в этой области. В июне и июле в Госдуму были внесены два законопроекта, ограничивающие применение частных комплексов фиксации нарушений. О проверке дорожных камер и режимов их работы для «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан» заявили и в Генпрокуратуре РФ, где обеспокоены, что комплексы стали «источником дохода» частных компаний (см. “Ъ” от 4 июля).

В правительстве уже разработали для субъектов федерации новые условия работы (в рамках контрактов по закупке и эксплуатации камер): аренда одного комплекса — 65–90 тыс. руб. в месяц, или 150–250 руб. за «услугу» предоставления информации о правонарушении. Последняя схема работает в ряде регионов: в Подмосковье «МВС Групп» получает 244 руб. за каждый оплаченный штраф, в Тамбове АО «ТСК» — 243 руб., в Курганской области ПАО «Ростелеком» — 149–345 руб.

В аппарате Максима Акимова сообщили “Ъ”, что пока не видели предложений Минкомсвязи. В ГЛОНАСС БДД не смогли предоставить комментарии, в «Ростехе» обсуждать ситуацию отказались. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков ранее заявлял “Ъ”, что не видит в идее единого оператора «никакой пользы», но усматривает «чье-то желание перенаправить финансовые потоки от штрафов».

Нынешние игроки предсказуемо против. Сейчас треть комплексов фотовидеофиксации, то есть около 5 тыс. в стране,— это проекты «Ростелекома», подчеркнули в компании. «Создание систем фотовидеофиксации — сложившийся рынок, который существует и развивается много лет, и появление единого поставщика ставит под вопрос существование целого рынка»,— утверждает представитель оператора. Он добавляет, что инициатива создаст технологические сложности: «Регионам не оставляют выбора, возможности скорректировать решение под свои нужды. Есть и климатические, и другие различия».

Александр Воронов, Юлия Тишина