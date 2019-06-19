За дорожными штрафами проследит «Ростех»

Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России. Белый дом уже предложил регионам тарифы для работы с компанией: 150–250 руб. за одно штрафное постановление и 65–90 тыс. руб. за аренду комплекса в течение месяца. Ранее вице-премьер Максим Акимов назвал дорожные камеры средством коммерциализации и призвал пересмотреть принципы государственно-частного партнерства в этой области.

“Ъ” удалось ознакомиться с текстом правительственной телеграммы (подписана главой Минкомсвязи Константином Носковым) главам регионов. Министерство готовит проект распоряжения правительства, согласно которому единственным «исполнителем закупок работ, услуг», связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД и их обслуживанием, будет назначено ООО ГЛОНАСС БДД. По данным kartoteka.ru, 34% компании принадлежит корпорации «Ростех», 30% — АО ГЛОНАСС, 36% — ООО «Сотка высоток». О создании компании в «Ростехе» объявляли в мае: планировалось, что она займется созданием «автоматизированной системы контроля и повышения безопасности на дорогах». В Минкосвязи на момент сдачи материала не ответили на запрос “Ъ”. Несколько источников, знакомых с разработкой документа, подтвердили “Ъ” наличие правительственной телеграммы.

Сегодня, напомним, на дорогах действует 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных комплексов. В ряде субъектов федерации (Московской, Курганской, Рязанской областях, Ингушетии, Чечне) власти заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер. Инвестиции возвращаются за счет оплаченных штрафов. Среди инвесторов — «Ростелеком», Vessolink, «Ситроникс», «МВС Групп» и другие компании. Подобная схема вызывает негативную реакцию водителей, по мнению которых частные компании зарабатывают на участниках движения. В феврале 2019 года вице-премьер Максим Акимов заявил, что дорожные камеры — это «средство коммерциализации», и призвал пересмотреть принципы государственно-частного партнерства в этой области.

Направленная в регионы телеграмма подготовлена в соответствии с поручениями президента (от 16 и 31 мая 2019 года) и последующим за ним поручением Максима Акимова от 5 июня 2019 года, сказано в документе.

По сведениям “Ъ”, с идеей определить единственного поставщика выступил «Ростех», обратившись к президенту Владимиру Путину.

Последний поручил правительству инициативу проработать, в Белом доме этот вопрос передали Минкомсвязи. В «Ростехе» “Ъ” не смогли оперативно подтвердить данную информацию.

В рамках контрактов по закупке и эксплуатации камер правительство предложило регионам, которые планируют заключать новые договоры, работать на следующих условиях: аренда одного комплекса — 65–90 тыс. руб. в месяц или 150–250 руб. за «услугу» предоставления информации о правонарушении. Последняя схема уже работает в ряде регионов: в Подмосковье «МВС Групп» получает 244 руб. за каждый оплаченный штраф, в Тамбове — 243 руб., в Курганской области — 150–345 руб.

Бизнес по фиксации нарушений довольно прибыльный: одна только подмосковная «МВС Груп» в 2018 году заработала 3,1 млрд руб. (15,2 млн нарушений), в первом квартале 2019 года — 500 млн руб. (3,2 млн нарушений). Субъекты федерации должны сообщить в правительство о «заинтересованности» работать в предложенных условиях. Региональные власти также должны будут подготовить список вероятных зон контроля камер на местных дорогах. Сведения должны быть представлены в «максимально короткий срок».

Интерес представляет структура собственников будущего оператора дорожных камер. По данным kartoteka.ru, 100% компании «Сотка высоток» (один из совладельцев «ГЛОНАСС БДД») принадлежит Артему Лопатину, при этом среди учредителей числится ООО «Автодория» — казанский производитель дорожных камер и ООО «Миг», учредителем которой является ПАО «Таттелеком». «Автодория», в свою очередь, была учреждена казанским ООО «Стартобаза», совладельцем которой выступала Светлана Никифорова — жена бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова. Сам господин Никифоров до сих пор входит в совет директоров АО «Глонасс».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков скептически оценил предложенную инициативу. «Явно проглядывается чье-то желание перенаправить финансовые потоки от штрафов,— говорит он.— “Ростех” в сфере фиксации нарушений сам ничего не выпускает. Скорее всего, “дочка” госкорпорации будет нанимать производителей комплексов и подрядчиков за небольшие деньги, а лакомый кусочек — основную прибыль от постановлений — оставлять себе. Пользы от этого я никакой не вижу». Господин Лысаков отметил, что планирует вносить в Госдуму проект закона о введении запрета на использование частных камер.

«В Минтрансе, Минкомсвязи и Минэкономразвития очень удивлены таким решением,— говорит источник, знакомый с деталями разработки решения.— А уж как будут ''рады'' администрации субъектов — можно только догадываться. Абсолютно непонятно, как связаны система геопозиционирования и стационарные камеры, фиксирующие факты нарушений ПДД. Во-вторых, штрафы всегда находились в ведении самих субъектов РФ. Зачем назначать единого поставщика — неясно. Это явно нарушает принципы конкуренции. Непонятно, кто и по каким критериям оценивал стоимость аренды камеры или информации о нарушениях».

Иван Буранов