Жилая подстройка

Московский урбанистический форум (MУФ), прошедший в Москве в начале июля, обозначил общемировую тенденцию: город без машин с максимально плотной застройкой и высокой ценой за квадратный метр.

Людмила Лунина

Задуманный как экспериментальная площадка, где теоретики-урбанисты, девелоперы и городские чиновники могли бы делиться опытом, МУФ притягателен тем, что среди его спикеров — западные интеллектуалы, которых в каком-либо другом месте в такой концентрации вряд ли услышишь. В этом году на форум приехали: Прицкеровский лауреат архитектор Пьер де Мерон, фронтмен голландского архитектурного бюро MVRDV Вини Маас, бесстрашный критик мировой архитектурной практики голландец Рейнир де Грааф. Должен был приехать, но, к сожалению, из-за болезни отменил свой визит социолог (один из самых авторитетных в мире) Ричард Сеннет — он выступал по телемосту и несколько его программных книг, стараниями Института «Стрелка» переведенные на русский язык, можно было купить в книжной лавке форума. Все они сообща нарисовали картину будущего в мировом масштабе. Слушая их, начинаешь понимать, что укрупнение городов — всемирный вектор. Он может вызывать раздражение, его можно критиковать, но от этого он не исчезнет.

Практически все выступавшие исходили из, на их взгляд, очевидных вещей. Какую бы страну мы ни взяли, городские сообщества — самые передовые люди на планете.

Все проблемы, стоящие перед человечеством, могут быть решены только в городах, так как именно здесь наблюдается концентрация интеллектуального потенциала, который для условного «Запада» и есть главный ценностный ресурс (а не нефть с золотом). Цель городского устройства — помочь этому коллективному интеллекту себя реализовать. Город должен стать экологически безопасным, удобным, приглашающим к общению и главное — максимально кастомизированным: что отдельному индивиду надо, то он и должен получить.

Как это происходит в области транспорта, мы уже видим: Uber, каршеринг, велосипеды и электросамокаты напрокат позволяют нам индивидуально выбирать маршрут. И эта тенденция будет нарастать. По мнению Кента Ларсена из Массачусетского технологического института, грядет третья транспортная революция: первая случилась, когда вчерашние пешеходы стали ездить на колясках с лошадьми, вторая с появлением автомобиля. Сейчас пешеходы «должны вновь вернуть себе улицы». Город без машин — тот идеал, воплотить который пытаются лучшие умы человечества. Воздух станет чище, люди начнут больше двигаться — со всех сторон хорошо. Машины изгоняются разными способами: если не брать затасканный пример Лондона, где уже давно действует плата на въезд автомобиля в центр, можно вспомнить Барселону. Бывший мэр города Висенте Гуалларт рассказал, как в 1992 году, к Олимпиаде, в центре за 50 млн долларов построили красивую эстакаду с круговым движением, а через 25 лет еще за 100 млн евро ее снесли и сейчас планируют превратить проспект в парк.

Но, чтобы люди могли жить в городе без машин, все бытовые сервисы должны быть в пешей доступности. Борьба за экологию, как ни странно на первый взгляд, диктует нам следующую задачу: должна увеличиться плотность застройки и вся она обязана иметь формат Mixed Use, комплексного использования. Сочетание Mixed Use было, пожалуй, самым популярным на форуме и звучало всюду.

Деление города на спальные районы и центр безнадежно устарело: в спальных районах надо строить больше объектов культуры, открывать торговые центры, точки общепита, офисные комплексы, разбивать парки и прочее, а исторический центр насыщать жильем. Последнее положение, особенно применительно к Москве, кажется спорным. Но, как сказал в своем выступлении главный архитектор столицы Сергей Кузнецов (из его слов следовало, что его личный идеал городского устройства — Манхэттен), рано или поздно нам придется принимать непопулярные решения по уплотнению застройки. И уж совершенно точно никому из урбанистов не нравится субурбия — растянутые на десятки километров малоэтажные городские пригороды. Там нельзя жить без машин, соответственно, там ужасный трафик и неудобная инфраструктура.

Вместе с транспортом будет меняться и тип городского жилья. И тут главным идеологом выступил Вини Маас. Цель — внести разнообразие в доступное типовое жилье. Строительная практика уже позволяет на стадии проектирования делать все жилье разным: одному надо три этажа, а второй хочет видеть небо сквозь стеклянную крышу, третий — иметь боулинг. В принципе возможно 20 типов квартир сложить в один объем, говорил Маас, например в небоскреб, да еще разбить висячие сады и предусмотреть ступеньки между этажами — для соседского общения.

Жилье — консервативная область строительства, но даже там возможна тонкая подстройка под заказчика. Внешне это немного напоминает фавелы. Они, кстати, сейчас необычайно популярны у урбанистов. Их рассматривают чуть ли не как прообраз жилья жилье будущего — не буквально, но как перспективную «оболочку», которую можно дополнить водопроводом, канализацией и современными средствами связи.

Фавелы показывают, сколько реально жилой площади нужно человеку. Они отвечают задачам разумного потребления. Идеи разумного потребления также весьма популярны сейчас в мире. Кент Ларсен из MIT в продолжение темы City Without — машин, бензина и прочих устаревших вещей (дома без архитекторов, деньги без банков) — нарисовал футуристическую картину «Квартира без стен». Студия 19 квадратных метров может трансформироваться с помощью подвижной мебели в спальню, гостиную, кабинет, создавать дополнительные спальные места для гостей. IKEA уже разрабатывает мебель для этого проекта. Именно за такой формой жилья будущее. Большие квартиры нужны людям с большим количеством детей. Но дети вырастают, супруги часто разводятся. Уже сегодня в Нью-Йорке, например, половина домохозяйств состоят из одного человека. Для жизни же соло вполне достаточно и студии.

Мрачным эффектным украшение форума стал голландский архитектор и мыслитель Рейнин де Грааф. По его мнению, не люди, а жилье, квадратные метры — вот главное богатство нашей планеты. Стоимость жилья растет по экспоненте. Архитекторы и девелоперы заняты бесконечными крысиными бегами, гонкой, как построить подешевле и продать подороже.

Доступной считается площадь, на которую горожанин со средней зарплатой может заработать за 2,5 года. Так вот за такое время житель города Аделаида на юге Австралии заработает на 36 квадратных метров, в житель Вены — на 14. Если тенденция сохранится, то скоро доступной площадью для жизни останется гроб, заявил де Грааф. Качество же строительства, продолжил он, наоборот, ухудшается по экспоненте: если в XVI веке строили на 300 лет, в XIX — на 150, в начале XX — на 100, то сейчас время жизни нового здания нередко ограничивается 20 годами. И скоро архитектура будет морально устаревать за время возведения дома.

Такая критика, конечно, гипертрофирована, но, как нередко бывает с критическими суждениями, она помогает лучше понять суть процессов. Как говорит сам де Грааф: лучше быть знающим циником, чем наивным идиотом.

Как бы то ни было, все участники форума сходятся во мнении, что современный город в комплексе с современными средствами связи, интернетом способствует созданию гражданского общества, объединяет людей в отстаивании своих прав.