Лукашенко поддержал предложение Зеленского о проведении в Минске переговоров по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске международную встречу по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Президент нашей страны неоднократно говорил, что "эту проблему должны решить мы — три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве". <…> Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта — в данном случае Украина — настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте главы Белоруссии.

Кроме того, господин Лукашенко считает, что разрешение конфликта невозможно без участия в переговорах американской стороны. «Без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы»,— добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. Среди заявленных украинским лидером тем — принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины. В Кремле пообещали изучить поступившее предложение.

О ситуации в Донбассе читайте в материале “Ъ” «Распрягайте, хлопцы, танки».