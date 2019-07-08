Треть россиян полностью довольна ответами Путина на прямой линии

Треть россиян (34%) полностью удовлетворены ответами президента Владимира Путина на прямой линии, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». «Отчасти удовлетворены, отчасти нет» 48% россиян, еще 16% — недовольны ответами господина Путина. Оставшиеся 2% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос показал, что в сравнении с прошлым годом снизилось число россиян, которые смотрели прямую линию по телевизору — с 42% в июне 2018 года до 35% в июне 2019 года. По словам 6% респондентов, они читали ответы президента в газетах или интернете, 9% читали обсуждение прямой линии, но сами ее не смотрели и не читали ответы президента. Меньше половины россиян (41%) слышали о прямой линии, но не знают, о чем шла речь. Впервые о ней услышали 10% респондентов.

Больше половины опрошенных (63%) считают, что затронутые в ходе прямой линии проблемы будут решены — 15% абсолютно уверены в этом, а 48% полагают, что вероятнее всего с этими вопросами разберутся. Еще 19% считают, что, скорее всего, проблемы не будут решены, 10% уверены в том, что проблемы не решат. Затруднились ответить 8% опрошенных.