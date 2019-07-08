Горизбирком Петербурга зарегистрировал Александра Беглова кандидатом в губернаторы

Петербургский избирком зарегистрировал Александра Беглова кандидатом на должность губернатора города. Решение было вынесено комиссией утром 8 июля.

Напомним, что господин Беглов предоставил в Горизбирком 162 подписи депутатов, представляющих 108 муниципальных советов и как самовыдвиженец подписи 80,3 тыс. избирателей. Проверка признала недействительной 141 подпись горожан.

Ранее горизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов Надежду Тихонову («Справедливая Россия»), Владимира Бортко (КПРФ) и Михаила Амосова («Гражданская Платформа»). Проверка сданных кандидатами подписей ошибок не выявила.