Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 10,8% в первом полугодии

В бюджет Нижегородской области по итогам первого полугодия поступило 79,3 млрд руб., что на 10,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Расходы составили 73,6 млрд руб., профицит составляет 5,6 млрд руб., сообщает региональный минфин.

В консолидированную казну региона (свод бюджетов всех уровней) за первое полугодие поступило 93,5 млрд руб., рост по сравнению с прошлым годом составил 7,7%. Расходы составили 88,9 млрд руб.

Напомним, после последних изменений в региональный бюджет по итогам 2019 года доходы составят 171,5 млрд руб. расходы –181,4 млрд руб. Дефицит спланирован в размере 10,9 млрд руб.

Анастасия Еремина