Дефицит бюджета Нижегородской области увеличили до 10,9 млрд рублей

Парламентарии одобрили изменения в бюджет Нижегородской области на 2019 год, согласно которым дефицит увеличивается на 300 млн руб. до 10,9 млрд руб. Доходная часть увеличивается на 3,3 млрд руб (171,5 млрд руб.), расходная – на 3,6 млрд руб. (181,4 млрд руб.).

Сумма налоговых поступлений увеличивается на 2,3 млрд руб. в связи со значительным ростом платежей в январе-мае. Объем безвозмездных доходов увеличен более чем на 1 млрд руб., из них 817 млн руб. поступят на строительство дороги Неклюдово – Золотово.

Кроме того, решено направить 500 млн руб. на увеличение резервного фонда для помощи муниципалитетам, на возмещение выпадающих доходов транспортным предприятиям (253 млн руб.), на возобновление работ по достройке ЖК «Новинки Smart City» (230 млн руб.). Еще 115 млн руб. пойдут на поддержку местных инициатив, 111,2 млн руб. – на ремонт учреждений образования, культуры и здравоохранения, 56,2 млн руб. – на реконструкцию парка Победы.

Анастасия Еремина