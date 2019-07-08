Авиакомпания Flyadeal отказалась от покупки 50 самолетов Boeing 737 MAX

Лоукостер из Саудовской Аравии Flyadeal разорвал контракт на поставку 50 самолетов Boeing 737 MAX, передает Bloomberg. Перевозчик стал первой авиакомпанией, отказавшейся от лайнеров этой модели.

Договоренность о покупке была достигнута в декабре 2018 года. Предполагалось, что Flyadeal купит 30 самолетов 737 MAX и будет иметь возможность увеличить заказ до 50 лайнеров.

Как отмечает агентство, авиакомпания решила приобрести Airbus 320 вместо Boeing. Поставки должны начаться в 2021 году. Договор был заключен в прошлом месяце, а заказчиком выступила материнская компания лоукостера Saudi Arabian Airlines.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой. Все находившихся на борту 189 человек погибли. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines (рейс ET302), летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами крушения также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX были приостановлены во всех странах мира до выяснения причин катастроф. Запрет на полеты обошелся компании в $1 млрд: чистая прибыль корпорации упала в первом квартале 2019 года на 13%. Более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.

Как Сенат США обсуждал ситуацию вокруг самолета, читайте в материале “Ъ” «Авиационный регулятор ответил перед Сенатом за Boeing 737 MAX 8».