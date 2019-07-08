Медицинская карта протестов

В выходные по всей России прошли акции протеста врачей: медики выходили на пикеты в поддержку калининградского неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в умышленном убийстве недоношенного младенца ради улучшения статистики роддома. Врачи считают обвинение абсурдным и предупреждают, что подобные уголовные преследования негативно отразятся на доступности медпомощи для граждан. Акция солидарности в Калининграде закончилась задержанием двух врачей и оператора, врачей оштрафовали за нарушение правил пикетирования.

Всероссийскую акцию поддержки Элины Сушкевич организовал независимый профсоюз «Альянс врачей». «Мы защищаем свои права, а значит, и права пациентов — рядовых граждан РФ»,— говорилось в обращении профсоюза. Организаторы подчеркивали, что речь идет о разрешенных законом одиночных пикетах.

Как ранее сообщал “Ъ”, главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) расследует дело о смерти недоношенного младенца в калининградском роддоме №4 в ноябре 2018 года. По версии следствия, и. о. главврача Елена Белая решила, что ребенок нежизнеспособен, попытка поддержать жизнеобеспечение будет стоить роддому слишком дорого, а его неминуемая через несколько дней смерть «ухудшит показатели медстатистики». В СКР считают, что госпожа Белая «обсудила способ убийства ребенка» с врачом Элиной Сушкевич из реанимационной бригады, прибывшей для оказания ребенку медпомощи. В итоге госпожа Сушкевич якобы ввела новорожденному смертельную дозу лекарственного препарата магния сульфат, а госпожа Белая «внесла заведомо ложные сведения в медицинские документы о гибели плода в утробе матери». Елене Белой предъявлено обвинение в организации умышленного убийства малолетнего (ч. 3 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а реаниматологу Элине Сушкевич — в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обе женщины под домашним арестом.

Российские врачи выступили в поддержку медиков, причем речь в основном идет о солидарности с Элиной Сушкевич. «Елена Белая — главврач, на ней больше ответственности, а Элина Сушкевич работает обычным врачом, и каждый российский медик понимает, что может оказаться на ее месте»,— объяснил “Ъ” пресс-секретарь «Альянса врачей» Иван Коновалов.

Российское общество неонатологов заявило о поддержке госпожи Сушкевич, но его председатель Олег Ионов призвал калининградских медиков отказаться от «публичных акций протеста»: «Поступила информация, что оппозиционные политические силы планируют свои акции в городе. Однако любые ассоциации нашей деятельности с политикой навредят прежде всего Элине и подставят под удар других неонатологов». Профсоюз ответил, что политической силой не является и политических требований не выдвигает. «Хотим напомнить, что именно акции солидарности с Иваном Голуновым помогли спасти его от уголовного дела, хотя все вокруг тоже говорили, что митинги только вредят,— заявили в "Альянсе врачей".— Выходите за Элину Сушкевич. Выходите за всех медиков страны. Выходите за право лечить, не боясь потерять свободу».

Акции в поддержку Элины Сушкевич прошли в 20 регионах, рассказали “Ъ” в «Альянсе врачей»: «В некоторых городах на улицу вышли не члены профсоюза, а просто местные врачи, узнавшие об акции. Мы им очень благодарны». Большинство врачей стояли в пикетах напротив зданий СКР — так поступили в Ярославле, Самаре, Пензе, Астрахани и других городах. В Саратове к врачам вышли сотрудники СКР и рекомендовали проводить мероприятие в другом месте, пригрозив полицией. Врачи отказались уйти, полиция на акцию не явилась. В Воронеже акция прошла в гайд-парке перед зданиями облдумы и областного диагностического центра. В Новосибирске пикеты прошли напротив мэрии, в Нижнем Новгороде — на центральной улице города, Большой Покровской, в Перми — напротив краевой прокуратуры. «Я считаю, что уголовное дело возбудили необоснованно,— сказал “Ъ” пермский врач Илья Скачков.— Да, информации по этому поводу еще мало. Но работать медиком становится все опаснее. Все, кто окончил медучреждения, давали клятву Гиппократа, и я не верю, что Элина намеренно, с подачи и. о. главного врача ввела смертельную дозу сульфата магния».

На акцию в Калининграде прилетела глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Она вышла на площадь Победы в белом халате и с флагом профсоюза, рядом встал с плакатом «Следователь пусть оперирует» калининградский медик, не пожелавший назвать свою фамилию. Вскоре к ним присоединились другие врачи и две студентки БФУ имени Канта. Одна из них, Августина Шкилева, рассказала, что руководство учебного заведения предупреждало о нежелательности участия в несанкционированной акции: «Но я отличница, на хорошем счету. Думаю, меня не тронут». Протестующие выстроились с заготовленными листами бумаги, которые сложились в надпись «#ЭлинаСушкевич». Полицейские предупредили, что расценивают это как нарушение правил проведения одиночного пикета. Позже, на подъезде к калининградскому аэропорту, Анастасию Васильеву, врача Владимира Сотникова и оператора Павла Зеленского задержали и привезли в ОВД Центрального района Калининграда. Оператора сразу отпустили, а на врачей составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Через три часа суд оштрафовал госпожу Васильеву на 20 тыс. руб., а господина Сотникова на 10 тыс. руб. В профсоюзе заверяют, что продолжат акции протеста. «Если такое отношение к докторам продолжится, то будет плохо даже не нам — врачам, а простым российским гражданам, которых лишат медицинской помощи»,— сказала “Ъ” Анастасия Васильева.

Александр Черных; Александр Гмырин, Калининград; Сергей Петунин, Саратов; Дмитрий Астахов, Пермь