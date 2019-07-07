Клубы из Черноземья начали очередной сезон ФНЛ с поражений

В первом туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) оба представителя Черноземья потерпели поражения. Курский «Авангард» на своем поле, на глазах 5,1 тыс. зрителей, пришедших на стадион «Трудовые резервы», был разгромлен волгоградским «Ротором» - 0:3. Одним из основных виновников поражения стал молодой полузащитник хозяев Константин Ковалев, который уже к 23-й минуте получил две желтых карточки за грубую игру и оставил свою команду в меньшинстве. На 35-й минуте гости открыли счет, на 51-й удвоили преимущество, а на 79-й с пенальти оформили разгром.

Гораздо интригующей оказалась игра в Воронеже, где на «Центральном стадионе профсоюзов» под проливным дождем местный «Факел» принимал столичное «Торпедо». И если в первом тайме гости гораздо чаще прессинговали ворота хозяев, то во второй половине встречи воронежцы, подгоняемые примерно тысячей болельщиков на трибунах, гораздо чаще и острее шли в атаку. Впрочем, на 81-й минуте после углового удара нападающий москвичей Иван Сергеев смог протолкнуть мяч в ворота хозяев. Но все же главным героем приезжей команды стал не форвард, а голкипер Николай Цыган. До финального свистка он успел несколько раз отбить мяч, казалось бы, в убойных моментах, которые возникали у вышедшего на замену нападающего Романа Пухова. Еще однажды за «Торпедо» сыграла перекладина. В итоге – поражение «Факела» с минимальным счетом.

В следующем туре 13 июля «Факел» сыграет в Ростове с дебютантом ФНЛ «Чайкой», а «Авангард» отправится в гости к подмосковным «Химкам».

О тех, кто сегодня отвечает за результат «Факела», в материале ''Ъ-Черноземье'' «Роман Асхабадзе зажигает в Воронеже».

Андрей Цветков