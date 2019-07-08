Московская область не готова предпочесть продовольствие автомобилям

Один из разделов свежего бюллетеня аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) о текущих тенденциях в экономике, описывающего региональные различия в потреблении граждан, посвящен авторынку. Авторы исследования отмечают, что продажи автомобилей, прежде всего новых, являются одним из наиболее важных индикаторов спроса на товары длительного пользования и отражают благосостояние и потребительское поведение населения в регионах.

Как указывал “Ъ”, продажи новых автомобилей в РФ с февраля 2019 года впервые за почти два года стали снижаться. Если в январе—мае 2018 года они увеличились на 4,1%, то за тот же период 2019 года — снизились на 11,9%, а объем продаж подержанных автомобилей сократился на 1,1%, ссылаются в АЦ на данные аналитического агентства «Автостат». По данным АЕБ в июне сжатие рынка продолжилось, а в 2019 году рынок будет стагнировать (см. “Ъ” от 4 июля). В десятке регионов, на которые приходится более половины всего объема продаж автомобилей в России, лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург (занимали 29,8% рынка новых легковых автомобилей в 2018 году и 30% в январе—мае 2019 года). «Эти регионы характеризуются высокими доходами и плотностью населения, что оказывает позитивное влияние на потребление товаров длительного пользования»,— поясняют в АЦ.

Структура продаж новых легковых автомобилей по регионам в январе—мае 2019 года существенно не изменилась: основные продажи приходились на финансово-экономические центры. При этом снижение продаж новых легковых автомобилей в январе—мае 2019 года наблюдалось в 51 субъекте, отмечают в АЦ. Среди топ-10 регионов, на которые приходилось 53% объема рынка, единственным регионом, где продажи автомобилей росли в годовом выражении, оказалась Московская область (см. график).

В АЦ особенно отмечают взаимосвязь динамики продаж новых легковых автомобилей с изменением доли продовольствия в розничных продажах и доходами граждан. В 2018 году, когда росли реальные доходы населения (на 1,1%), продажи автомобилей увеличились на 11,9%, а доля продовольствия в розничных продажах снизилась (на 0,7 процентного пункта), но уже в январе—мае 2019 года, когда реальные доходы упали на 2%, продажи новых легковых автомобилей сократились на 4,1%, а доля продовольствия увеличилась на 0,2 процентного пункта.

Алексей Шаповалов