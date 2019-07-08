Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу

В Тольятти завершился суд по делу в отношении бывших руководителей ПАО ТОАЗ («Тольяттиазот»), обвиняемых в хищениях продукции предприятия на сумму 85 млрд руб. Уголовное дело было возбуждено семь лет назад по заявлению миноритарного акционера завода АО «ОХК "Уралхим"». Процесс был заочным, поскольку все фигуранты в настоящее время проживают за границей, и длился полтора года. В итоге подсудимые получили от восьми c половиной до девяти лет лишения свободы. В ТОАЗе дело называют «безосновательным и абсурдным», защита намерена обжаловать приговор.

В конце минувшей недели Комсомольский райсуд Тольятти заочно признал виновными в хищениях продукции предприятия бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева, а также двух совладельцев швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехт-Ведемайера и Андреаса Циви. В итоге отец и сын Махлаи заочно получили по девять лет лишения свободы, Евгений Королев и Беат Рупрехт-Ведемайер — по восемь с половиной лет, а Андреас Циви — девять лет. Каждому из подсудимых судья Андрей Кириллов назначил в качестве дополнительного наказания штраф в размере 900 тыс. руб. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевших к обвиняемым на общую сумму 87 млрд руб., из которых 10 млрд руб. должно быть выплачено непосредственно «Уралхиму», остальная часть — ТОАЗу.

Судебный процесс в Тольятти начался в феврале 2018 года, а само уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении топ-менеджеров ТОАЗа было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима». Потерпевшими по делу наряду с этой компанией являются мелкий миноритарий Евгений Седыкин (0,00019% акций), а также в суде был признан таковым сам ТОАЗ. Интересно, что Евгений Седыкин в 2017 году был приговорен к четырем годам условно за покушение на мошенничество и подделку документов.

По версии следствия, руководители ТОАЗа продавали продукцию предприятия своим иностранным контрагентам по заниженным ценам, а те, в свою очередь, реализовывали ее по рыночным. Всю похищенную продукцию следствие оценило в 85 млрд руб. «Уралхим» настаивал (следствие и суд с ним согласились), что компания имела право на часть продукции, ущерб компании был оценен в 10 млрд руб.— пропорционально доле «Уралхима» в акциях предприятия.

Защита, в свою очередь, настаивала, что прав на произведенную заводом продукцию «Уралхим» не имеет: за эти годы предприятие получило выручку по контрактам за якобы похищенную продукцию в размере более 65,5 млрд руб., что и составляло ее рыночную стоимость, платило зарплаты, налоги в бюджет и дивиденды акционерам. Расчет стоимости продукции, по мнению адвокатов, на котором строилось обвинение, содержит грубые ошибки и выполнен экспертами предвзято.

Процесс сопровождался различными скандалами. В частности, защита утверждала, что электронный документ с обвинительным заключением был создан «Уралхимом», что, по словам адвокатов, можно было обнаружить в свойствах файла, полученного сторонами. Адвокаты также отмечали, что со стороны обвинения широко привлекались так называемые засекреченные свидетели, которые отвечали на вопросы из другого зала с помощью аудиосвязи с изменением голоса. Кроме того, защита не смогла допросить Наталью Семилютину, одного из авторов экспертного заключения о занижении ТОАЗом рыночных цен. В суде выяснилось, что из-за математических ошибок сумма ущерба была завышена экспертами на 6 млрд руб., но на процесс госпожа Семилютина не пришла, сославшись на болезнь. Второй эксперт Сергей Валентей не был допрошен ни в ходе следствии, ни в суде.

Еще одну скандальную ситуацию создало привлечение в качестве свидетеля обвинения экс-руководителя службы безопасности ТОАЗа Олега Антошина. Он давал показания по видеосвязи из Лефортовского СИЗО, где находится с 2017 года по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Как сообщал “Ъ”, Олег Антошин, по версии следствия, входил в преступную группу бывшего охранника Бориса Березовского Сергея Соколова, которая с помощью подброса оружия на территории ТОАЗа намеревалась дискредитировать руководителей предприятия по заказу одной из финансово-промышленных групп.

После допроса свидетелей со стороны обвинения судья Андрей Кириллов резко ускорил процесс и изменил расписания заседаний, в результате, считает защита, ряд свидетелей с ее стороны вообще не допросили. А накануне прений один из адвокатов ТОАЗа Денис Симачев заявил в суде, что одному из его коллег следствие якобы незаконно предложило стать осведомителем о планах работы защиты.

«Это приговор по делу о хищении, которого не было. Доказательствами, подтверждающими правомерность и экономическую целесообразность поставок ТОАЗом продукции фирме "Нитрохем", суд пренебрег, используя надуманные предлоги, а порой и вовсе безмотивно. Судебные выводы строятся на материалах, недостоверность которых очевидна. Эту позицию мы и надеемся донести до вышестоящего суда, куда обратимся незамедлительно»,— заявил по итогам процесса адвокат Сергея Махлая Александр Гофштейн.

«ПАО ТОАЗ категорически не согласно с обвинительным приговором, считает его не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в ходе судебного процесса, а также вынесенным с грубыми нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства РФ. ПАО ТОАЗ обжалует указанный приговор суда в установленном законом порядке,— говорится в заявлении предприятия.— "Тольяттиазот" неоднократно заявлял, что считает уголовное дело безосновательным и абсурдным, инициированным миноритарными акционерами АО "ОХК «Уралхим»" и Седыкиным Е. Я., находящимися в многолетнем корпоративном конфликте с ПАО ТОАЗ, в целях рейдерского захвата нашего успешного предприятия. ПАО ТОАЗ не считает себя потерпевшей стороной по делу и не согласно с наличием какого-либо ущерба. Вся якобы похищенная продукция за 2008–2011 годы была реализована по официальным договорам и по максимально возможным ценам, а выручка за продукцию поступала на расчетные счета предприятия в полном объеме». «Отдельно стоит отметить то беспрецедентное давление, с которым столкнулись руководители, трудовой коллектив и даже юридические советники "Тольяттиазота" как на этапе следствия, так и в ходе судебных разбирательств…. ПАО ТОАЗ будет и дальше принимать все законные меры по защите от недобросовестных действий миноритариев»,— говорится в заявлении Петра Орджоникидзе, председателя совета директоров предприятия.

«Компания "Уралхим" как потерпевшая сторона считает решение суда обоснованным и справедливым,— в свою очередь, прокомментировал ситуацию Димитрий Татьянин, заместитель генерального директора—директор по правовым вопросам АО "ОХК «Уралхим»".— Несмотря на запутанность и сложность уголовного дела, суд проявил скрупулезность в подходе к изучению многочисленных материалов и показаний свидетелей. Такой вердикт дает надежду, что ущерб, нанесенный бюджетам разных уровней, а также потерпевшим — заводу ТОАЗ и компании "Уралхим" — будет возмещен в полном объеме».

Андрей Сазонов, Самара