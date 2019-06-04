Экс-руководителей ТоАЗа объединили в одно сообщество с банкиром

Вчера стало известно о том, что в уголовном деле об организованном преступном сообществе (ОПС), возбужденном в отношении бывших руководителей ПАО ТоАЗ Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других бывших топ-менеджеров, появился новый обвиняемый. Басманный суд Москвы арестовал председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. По версии следствия, именно под контролем господина Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов ТоАЗа.

Как стало известно “Ъ”, 55-летнего Александра Попова задержали утром 31 мая в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Самары. Транзитом через Москву банкир собирался вылететь в Тбилиси, где планировал провести небольшой отпуск. Незадолго до этого следователь позвонил господину Попову и вызвал его на допрос на 3 июня. Однако банкир сообщил, что собирается отдохнуть и попросил перенести следственное мероприятие на 5 или 6 июня. Следователь, как утверждают коллеги банкира, якобы не возражал. Однако, как выяснилось позже, поездка господина Попова была расценена как попытка скрыться. Во всяком случае во время рассмотрения ходатайства об аресте Александра Попова в Басманном суде представитель Следственного комитета России (СКР) отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».

Само же уголовное дело в отношении предправления Тольяттихимбанка было возбуждено 16 мая 2019 года. Как и другим фигурантам уголовного дела, ему вменили ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), несколько эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). При этом, начиная с 2014 года, когда следствие вплотную занялось Тольяттихимбанком и провело в нем первые обыски, господин Попов исправно являлся на допросы в качестве свидетеля.

В суде сам обвиняемый утверждал, что никакого намерения скрываться у него не было. Впрочем, суд принял сторону следствия и отправил Александра Попова в СИЗО на два месяца.

Как говорится в материалах расследования, в 2005–2009 годах «под контролем Александра Попова, оказывавшего преступной организации банковские и иные денежно-финансовые услуги» банк обеспечил перечисление со счета ООО «Томет» на счет ОАО «Тольяттиазот» 92,4 млн руб. по договорам купли-продажи объектов недвижимости и оборудования для производства аммиака. В итоге, по версии следствия, господин Попов и другие участник ОПС «получили возможность владеть и распоряжаться, как своими собственными, принадлежащими ОАО "Тольяттиазот" объектами недвижимости и оборудованием агрегата аммиака №7». Тем самым потерпевшим, среди которых значатся трое физических лиц, а также ООО «Эла» и акционеры ТоАЗа, в том числе «Уралхим», был причинен ущерб в размере не менее 2 млрд руб.

Кроме того, в 2008 году господин Попов, как считают в СКР, участвовал в финансовых операциях, позволивших членам ОПС недоплатить налоги на прибыль на общую сумму 320 млн руб. Суть махинаций заключалась в том, что два подконтрольных обвиняемым ООО продали их же сообщникам принадлежащие фирмам акции ТоАЗа по заниженной в сотни раз цене.

Еще одно мошенничество, по версии следствия, было совершено с апреля 2009-го по июль 2010 года в городе Тольятти. Тогда с помощью того же Александра Попова, говорится в деле, участники ОПС приобрели «путем обмана и злоупотребления доверием право на принадлежащие ТоАЗу земельный участок под расширение основных производств и находящиеся на нем объекты производства метанола производительностью 450 тыс. тонн в год».

Представляющий интересы господина Попова адвокат Олег Кононенко заявил “Ъ”, что его подзащитный своей вины в инкриминируемых деяниях не признает. «К вменяемым следствием преступлениям мой клиент отношения не имеет, как и к организациям, в интересах которых он якобы действовал»,— отметил господин Кононенко.

На самом ТоАЗе возбуждение нового уголовного дела называют необоснованным. «ПАО ТоАЗ считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей ОАО "'Тольяттиазот'" и связанных с ним лиц, арест председателя правления АО "Тольяттихимбанк" по данному делу и сделанное заявление АО ОХК "Уралхим" на этот счет заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией,— говорится в заявлении предприятия.— Цель этих действий — оказание давления, прежде всего на суд, рассматривающий уголовное дело 2012 года в Комсомольском районном суде Тольятти, а также на сотрудников ПАО "Тольяттиазот" и АО "Тольяттихимбанк"… Мы считаем также, что такая запланированная акция является результатом полного провала следствия в Комсомольском суде по доказыванию предъявленных обвинений и вызвана желанием создать негативный фон при вынесении итогового вердикта по рассматриваемому уголовному делу, увести внимание всех тех, кто следит за ходом процесса, от вопиющих нарушений закона, выявленных в судебном процессе в Комсомольском районном суде Тольятти».

Олег Рубникович