Валютные вклады попали под обсуждение

Как стало известно “Ъ”, в рамках подготовки поправок к законопроекту о разделении инвесторов на категории обсуждался вопрос о переводе в ранг инвестиционных инструментов обезличенных металлических счетов и валютных депозитов. Доступ к ним неквалифицированных инвесторов в этом случае может быть ограничен. Впрочем, эксперты полагают, что реализация таких инициатив, особенно в отношении валютных депозитов, маловероятна.

Обезличенные металлические счета (ОМС) и валютные депозиты могут приравнять к инвестиционным инструментам. Такие инициативы, в частности, обсуждались в начале минувшей недели на одной из закрытых встреч регулятора с участниками финансового рынка, касающейся законопроекта о категоризации инвесторов. Об этом “Ъ” рассказали четыре источника на рынке, как присутствовавших на совещании, так и слышавших это от его участников. В случае реализации таких инициатив не исключено, что доступ к таким инструментам со стороны наименее защищенной категории неквалифицированных инвесторов может быть ограничен.

«Действительно, есть дискуссия относительно ОМС, которые не страхуются в рамках системы страхования вкладов и по своей сути являются не сбережениями, а инвестиционным инструментом»,— подтвердили в ЦБ. Однако для введения ограничений для ОМС необходимо изменение Гражданского кодекса, тем самым вопрос не может быть решен в законопроекте о категоризации инвесторов. По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Светланы Кордо, этот инструмент может быть противопоказан тем, кто хочет гарантии сохранности вложенных средств в денежном эквиваленте, а также тем инвесторам, которым могут срочно понадобиться средства.

Объем этого рынка на текущий момент невелик — всего 100–150 млрд руб. совокупно на счетах ОМС, то есть не более 2,4% от размера розничных валютных вкладов, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

По его словам, риски вложений в такой инструмент могут быть также отнесены и к инвестициям в валюту. «Это взаимосвязанные рынки, схожие по своей реакции на весь комплекс факторов мировой экономики по волатильности, текущей структуре инвесторов и т. п.»,— указывает он.

Что касается темы валютных депозитов, то, по словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, такое предложение оказалось «очень неожиданным». По его словам, это «очень дискуссионная тема». В ЦБ утверждают, что тема валютных вкладов «не обсуждалась и не обсуждается». Однако сама идея таких изменений рынок беспокоит. По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, как ОМС, так и валютный депозит — это довольно простые инструменты, и необходимости в таком подходе нет. «Валютный депозит не несет никаких инвестиционных рисков для клиента. Риск равен риску рублевого депозита, и это риск банка, в котором он размещает деньги»,— считает директор департамента Private Banking банка «ФК Открытие» Виктория Денисова. Директор по сегментам и некредитным продуктам Альфа-банка Алексей Ермаков указывает, что валютный депозит имеет заранее установленную гарантированную доходность, а также защиту капитала, поэтому счесть неподходящим для неквалифицированных инвесторов этот продукт нельзя.

Валютный депозит остается довольно популярным банковским продуктом среди населения. По данным ЦБ, на 1 июня объем средств на счетах физических лиц в валюте составлял около 6,14 трлн руб. (из общего объема розничных вкладов почти 29 трлн руб.).

«Существенный всплеск заинтересованности граждан к валютным вкладам отмечался в конце 2014 года — начале 2015 года, когда ставки по депозитам достигали 5%, а в отдельных банках находились на уровне 6–7% и выше»,— напоминает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина. Тогда доля валютных вкладов, согласно данным ЦБ, приближалась к 30% от общей суммы на счетах физических лиц. Однако, как отмечает госпожа Зинина, с весны 2015 года ставки стали снижаться, а с середины 2016-го почти два года были на уровне около 1% годовых. После непродолжительного роста в середине 2018 года на текущий момент они составляют не более 2% по коротким депозитам и не более 3% по депозитам свыше одного года. В эти годы их доля не опускалась ниже 20%. Как подчеркивает Мария Зинина, вкладчики рассматривают валютные вклады больше как инструмент сохранения сбережений на среднесрочном и долгосрочном горизонте, а не как источник процентного дохода. «Мы не верим в серьезность и перспективность обсуждения таких решений из-за огромного количества существенных и неконтролируемых рисков»,— соглашаются в Россельхозбанке. По словам господина Аксакова, этот вопрос далек от окончательного решения.

Мария Сарычева, Максим Буйлов