Квалификация потребовала уточнений

Профучастники финансового рынка хотят изменить ряд положений новой системы квалификации инвесторов. Так, они предлагают разрешить особо защищаемой категории неквалифицированных инвесторов покупать иностранные аналоги российских инструментов, отказаться от понижения категории инвесторов и дать право брокерам исполнять поручения на приобретение любых инструментов любой категории инвесторов в рамках рекомендаций инвестсоветников или доверительных управляющих. Эксперты считают, что поправки поддержат рядовых инвесторов, иначе новые нормы «нанесут рынку серьезный удар».

Профучастники подготовили пакет предложений ко второму чтению законопроекта, регулирующего новую систему квалификации инвесторов на финансовом рынке (см. “Ъ” от 13 мая). Соответствующее письмо (с ним ознакомился “Ъ”) две крупнейшие финансовые СРО, НАУФОР и НФА, направили 28 июня в комитет по финансовому рынку Госдумы. Это подтвердил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. «Насколько я знаю, собственные предложения направили и несколько крупных финансовых организаций»,— уточнил он.

Документ, вносящий изменения в закон «О рынке ценных бумаг», разделяет инвесторов-физлиц на четыре категории: неквалифицированный особо защищаемый и неквалифицированный простой, квалифицированный простой и квалифицированный профессиональный инвесторы. Сейчас они делятся на две категории — квалифицированные и неквалифицированные. Пока «неквалам», которые составляют значительную часть инвесторов, доступен широкий круг инструментов. После введения нового порядка большая часть инвесторов автоматически попадет в особо защищаемую категорию и лишается этого доступа.

В письме содержится 13 изменений. Так, предлагается исключить нормы, обязывающие понизить категорию клиента, если он перестал удовлетворять предъявляемым требованиям. «Понижение категории клиента может существенно нарушать его инвестиционные цели и приводить к непредвиденным убыткам»,— говорится в письме. Контроль за соответствием клиента критериям его категории сопряжен с высокими издержками для профучастника. По мнению рынка, понижение категории физлица должно осуществляться только на основании его заявления.

Также речь идет о разрешении особо защищаемым неквалифицированным инвесторам покупать иностранные биржевые финансовые инструменты, характеристики которых аналогичны российским, разрешенным к приобретению для указанной категории. «В России число ликвидных инструментов ограничено. Имея возможность работать с иностранными ценными бумагами, которые входят в первые и вторые списки бирж, инвестор получает возможность диверсифицировать свои риски,— считает глава ГК "Финам" Владислав Кочетков.— Также это устраняет регуляторный арбитраж. Никто не мешает российскому инвестору открыть счет у иностранного брокера и получить доступ к этим инструментам. Было бы правильнее, если бы они получали доступ через российского брокера, находясь в российском правовом поле и получая необходимую защиту».

Кроме того, предлагается исключить ограничения доступного круга инструментов для доверительных управляющих и инвестиционных советников. По мнению индустрии, брокеры должны иметь право исполнять поручение на основании индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении любых инструментов независимо от категории клиента. Привлечение специалистов «компенсирует некомпетентность клиентов», отмечается в письме.

Среди других предложений — сохранить для всех инвесторов право совершения сделок репо с разрешенными им видами инструментов и продавать любые имеющиеся у них бумаги. Также предлагается разрешить особо защищаемым «неквалам» приобретать структурные продукты с полной защитой капитала. Отдельной строкой выделено уже не раз становившееся предметом споров предложение снизить «имущественный ценз» при переходе из особо защищаемой категории в категорию простого «неквала» (с текущих 400 тыс. до 160 тыс. руб.).

Заместитель гендиректора «Алор Брокер» Максим Дремин называет аргументы участников рынка объективными и защищающими большую часть игроков. «Неквалифицированные инвесторы, то есть самые простые люди в том числе, перейдя автоматом в другую категорию лишатся привычных широких возможностей, и такой резкий переход очень серьезно урежет их в правах,— добавляет эксперт.— Категоризация в том виде, в каком ее приняли, нанесет рынку серьезный удар, если не убьет его».

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтверждает, что «текст проекта придется значительно доработать». По его словам, комитет готов рассмотреть поправки, мнение рынка «обязательно будет учтено». Это произойдет «буквально во вторник (2 июля.— “Ъ”)» при участии Минфина, ЦБ и профессионального сообщества.

Мария Сарычева, Вадим Арапов