Тимофея Мозгова списали в рассрочку

Самый высокооплачиваемый спортсмен России Тимофей Мозгов остался без команды. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» решил отказаться от услуг центрового, годовая зарплата которого составляла $16 млн. Этот шаг, скорее всего, вызван тем, что Мозгов все никак не восстановится после травмы колена, из-за которой пропустил целый сезон. При этом в платежной ведомости «Орландо» его зарплата была третьей по величине. Остается надеяться, что Мозгову удастся решить проблемы со здоровьем к концу августа, когда в Китае стартует чемпионат мира.

Клуб НБА «Орландо Мэджик» сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с 32-летним российским центровым Тимофеем Мозговым. Контракт с россиянином истекал по завершении следующего сезона, но в «Орландо» решили, что правильнее будет отказаться от услуг Мозгова уже сейчас. На такой шаг руководство клуба пошло как минимум по двум причинам. Во-первых, Мозгов пропустил весь прошлый сезон, так и не сумев восстановиться после травмы колена. В окружении баскетболиста не раз сообщали, что он недалек от полного выздоровления. Но, похоже, у руководства «Орландо» есть сомнения в этом.

Во-вторых, Мозгов с его очень солидным контрактом ($64 млн за четыре года) входил в топ-3 клуба по зарплате. Больше него платили только Аарону Гордону ($19,9 млн) и Эвану Фурнье ($17 млн). Добавим, что и среди всех баскетболистов НБА контракт Мозгова смотрелся вполне солидно: по зарплате он прочно шел в середине седьмой десятки рейтинга, в котором числятся почти полтысячи игроков. Чтобы сохранить Мозгова, «Мэджику» пришлось бы превысить потолок зарплат, на что клубное руководство идти не пожелало. Отметим, что россиянин свои деньги за остававшийся год контракта все равно получит. Другое дело, что «Орландо» воспользуется правом распределить выплаты на три следующих сезона, что позволит клубу разгрузить платежную ведомость.

После расторжения контракта Тимофея Мозгова с «Орландо» в НБА впервые с 2001 года, когда в «Юта Джаз» из ЦСКА перебрался нынешний президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, не осталось ни одного российского баскетболиста.

Мозгов также остается одним из двух, наряду с Александром Кауном, россиян, сумевших стать чемпионами сильнейшей лиги мира — в 2016 году, когда Мозгов и Каун выступали за «Кливленд Кавальерс».

Вскоре после того триумфа Каун завершил карьеру, а вот Мозгов перешел в «Лос-Анджелес Лейкерс», где и получил свой суперконтракт. Для сравнения: в первые годы выступлений в НБА (в лиге центровой дебютировал в сезоне-2010/11, подписав контракт с «Нью-Йорк Никс», из которого уже год спустя перебрался в «Денвер Наггетс») он зарабатывал не более $4,9 млн. Впрочем, в «Лос-Анджелесе» россиянин задержался лишь на сезон, после чего был обменян в «Бруклин Нетс» и уже оттуда попал в «Орландо».

Добавим, что отказ «Орландо» от сотрудничества с Тимофеем Мозговым не может не вызывать беспокойство у болельщиков сборной России.

В национальной команде, которой вскоре предстоит выступить на чемпионате мира (турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября), позиция пятого номера в отсутствие Мозгова становится особенно уязвимой.

Мозгов, правда, числится в расширенном составе сборной России, которая начнет подготовку к чемпионату мира уже 22 июля. Но, как ранее отмечал Андрей Кириленко, уверенности в том, что центровой успеет восстановиться к старту мирового первенства, пока нет. После отчисления Мозгова из «Орландо» больше ее не стало.

Александр Петров