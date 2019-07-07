Роскосмос построит лунную базу с помощью 3D-печати

Россия будет строить лунную базу с помощью аддитивных технологий (3D-печать) и местных ресурсов, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. После кратковременных экспедиций на Луне «стартует строительство крупногабаритных сооружений с использованием местных ресурсов и аддитивных технологий»,— рассказали в госкорпорации (цитата по ТАСС).

На этом же этапе экспедиция оснастит аппаратурой научные и промышленные установки, а также построит инфраструктуру для жизнедеятельности. В госкорпорации отметили, что после освоения Луны на ее поверхности создадут условия для долгосрочного пребывания экипажей и «реализации полномасштабных научно-производственных и, возможно, опытно-промышленных проектов».

Ранее ЦНИИмаш (головной научный институт «Роскосмоса») представил на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже-2019» концепцию российской Лунной исследовательской программы. Согласно ей, первая высадка на Луну запланирована на 2030 год. Космонавты проведут на поверхности естественного спутника Земли эксперименты и прикладные научные исследования. На Луне также будут работать автоматические космические корабли.

Подробности — в материале “Ъ“ «Полеты во сне и на Луну».