ЦНИИмаш представил концепцию лунной программы

ЦНИИмаш (головной научный институт «Роскосмоса») представил на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже-2019» концепцию российской Лунной исследовательской программы. Согласно ей, первая высадка на Луну запланирована на 2030 год. Космонавты проведут на поверхности естественного спутника Земли эксперименты и прикладные научные исследования. На Луне также будут работать автоматические космические корабли, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В период с 2032 по 2035 год планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. В ходе миссий будут размещены «ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы». Также планируется «расширение лунных исследований и экспериментальных программ и начало полномасштабной лунной базовой операции», говорится в концепции.

В конце 2018 года «Роскосмос» впервые за пять лет представил космическую стратегию России до 2030 года. Среди новых приоритетов — повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, а также сотрудничество с Китаем и Индией.

Подробности — в материале “Ъ“ «Полеты во сне и на Луну».