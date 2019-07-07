В Тбилиси прошла акция протеста

Митингующие в Тбилиси прошли шествием от парламента Грузии к дому основателя и председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Участники акции несли в руках флаги Грузии и плакаты с лозунгами «Не ослепляй!» и «Гахария, уходи домой!». Их требование осталось прежним — отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию.

Протесты в Грузии начались 20 июня. По словам модератора митинга Миши Мшвилдадзе, они могут продлиться до парламентских выборов 2020 года. «Дальше этого дело не пойдет. Я не знаю, каким будет формат этой акции в дальнейшем, однако у нас есть свой план. Пока мы стоим и нас слушают люди, которых мы интересуем, не устанем»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

Ранее митингующие обещали продолжать акцию до тех пор, пока глава МВД не уйдет в отставку. По их версии, Георгий Гахария должен ответить за то, что штурм парламента 20 июня превратился в побоище с большим количеством пострадавших.

Напомним, 20 июня на Межпарламентской ассамблее православия, которая проходила в здании парламента Грузии, российский депутат Сергей Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции. К вечеру того же дня протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых получили увечья более 240 человек, включая 80 полицейских.

О том, как развиваются события в Грузии,— в материале “Ъ”.